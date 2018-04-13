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ЦБ отозвал лицензии у КО «Лидер» и АО «Конфидэнс Банк»
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ЦБ отозвал лицензии у КО «Лидер» и АО «Конфидэнс Банк» 

Вести.Ru 44 минуты назад
Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО АО «Лидер» (Москва) с 13.04.2018.
Данная кредитная организация занимала 488 место в банковской системе РФ. «Лидер» не является участником системы страхования вкладов.
По данным регулятора, в организации установлены нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности.
Банком России в АО «Лидер» назначена временная администрация до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.
Также приказом Банка России от 13.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» (Кострома).
Банк не соблюдал требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.04.2018 кредитная организация занимала 271 место в банковской системе Российской Федерации.
"Конфидэнс Банк" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.
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