ЦБ отозвал лицензии у КО «Лидер» и АО «Конфидэнс Банк»

Данная кредитная организация занимала 488 место в банковской системе РФ . «Лидер» не является участником системы страхования вкладов.

По данным регулятора, в организации установлены нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности.

Банком России в АО «Лидер» назначена временная администрация до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.

Банк не соблюдал требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.04.2018 кредитная организация занимала 271 место в банковской системе Российской Федерации.

"Конфидэнс Банк" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.