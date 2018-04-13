Бурятия и Беларусь договорились о сотрудничестве в сегменте производства упаковки

Первый заместитель председателя бурятского правительства Игорь Шутенков отметил, что это первое заседание совета, проходящее не в столице страны-участника, а в регионе. По его мнению, это хорошая возможность значительно активизировать межрегиональное сотрудничество. В заседании принимают участие представители 13 стран, что позволяет максимально полно реализовать потенциал бурятских компаний.

В рамках апрельского совета значительное внимание вызвала заинтересованность белорусской делегации относительно организации поставок медицинской упаковки из Бурятии . На сегодняшний день Беларусь является среди стран содружества одним из лидеров по производству медицинских изделий. При этом местные предприятия, выпускающие медицинскую упаковку, не в состоянии обеспечить поставку недорогой и качественной продукции. Бурятия же, по словам Игоря Шутенкова, готова в кратчайшие сроки наладить выпуск упаковки для белорусских фармацевтических предприятий.

Белорусская сторона, в свою очередь, предложила поделиться наработками в сфере сельскохозяйственного производства. Речь идет о производстве различных сельскохозяйственных машин и агрегатов, а также об эффективных технологиях землепользования.