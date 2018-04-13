Бурятия и Беларусь договорились о сотрудничестве в сегменте производства упаковки 

Первый заместитель председателя бурятского правительства Игорь Шутенков отметил, что это первое заседание совета, проходящее не в столице страны-участника, а в регионе. По его мнению, это хорошая возможность значительно активизировать межрегиональное сотрудничество. В заседании принимают участие представители 13 стран, что позволяет максимально полно реализовать потенциал бурятских компаний.
В рамках апрельского совета значительное внимание вызвала заинтересованность белорусской делегации относительно организации поставок медицинской упаковки из Бурятии. На сегодняшний день Беларусь является среди стран содружества одним из лидеров по производству медицинских изделий. При этом местные предприятия, выпускающие медицинскую упаковку, не в состоянии обеспечить поставку недорогой и качественной продукции. Бурятия же, по словам Игоря Шутенкова, готова в кратчайшие сроки наладить выпуск упаковки для белорусских фармацевтических предприятий.
Белорусская сторона, в свою очередь, предложила поделиться наработками в сфере сельскохозяйственного производства. Речь идет о производстве различных сельскохозяйственных машин и агрегатов, а также об эффективных технологиях землепользования.