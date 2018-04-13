Ещё
Бурятия и Беларусь договорились о сотрудничестве в сегменте производства упаковки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рыбке настал конец
Рыбке настал конец

Бурятия и Беларусь договорились о сотрудничестве в сегменте производства упаковки 

ИнформУпак 2 часа назад
Первый заместитель председателя бурятского правительства Игорь Шутенков отметил, что это первое заседание совета, проходящее не в столице страны-участника, а в регионе. По его мнению, это хорошая возможность значительно активизировать межрегиональное сотрудничество. В заседании принимают участие представители 13 стран, что позволяет максимально полно реализовать потенциал бурятских компаний.
В рамках апрельского совета значительное внимание вызвала заинтересованность белорусской делегации относительно организации поставок медицинской упаковки из Бурятии. На сегодняшний день Беларусь является среди стран содружества одним из лидеров по производству медицинских изделий. При этом местные предприятия, выпускающие медицинскую упаковку, не в состоянии обеспечить поставку недорогой и качественной продукции. Бурятия же, по словам Игоря Шутенкова, готова в кратчайшие сроки наладить выпуск упаковки для белорусских фармацевтических предприятий.
Белорусская сторона, в свою очередь, предложила поделиться наработками в сфере сельскохозяйственного производства. Речь идет о производстве различных сельскохозяйственных машин и агрегатов, а также об эффективных технологиях землепользования.
ИнформУпак: последние новости
Финские ритейлеры отказываются от использования полиэтиленовых пакетов Власти Татарстана хотят построить завод по переработке отходов стекла Макулатура: классификация и возможности применения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США150
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Путин знает тайну главного оружия Трампа277
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»72
Рыбке настал конец19
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:15
Киркоров определился с фаворитом на «Евровидении-2018»
Шоу-бизнес
03:15
Главу музея судят за кражу картин Никаса Сафронова
Шоу-бизнес Криминал
00:49
Серов отправил дочь в Рим после травли
Шоу-бизнес
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
00:32
Жена рассказала о состоянии Панкратова-Черного
Шоу-бизнес Другое
01:43
Госпитализирован Панкратов-Черный
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев спровоцировал новый скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение