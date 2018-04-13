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Дворкович уверен, что санкции не помешают выполнить поставленные задачи
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Дворкович уверен, что санкции не помешают выполнить поставленные задачи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия несмотря на возможные помехи извне реализует задачи, которые были поставлены президентом в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы те задачи, которые поставлены, реализуем, решим в любом случае, что бы ни произошло. И наиболее быстро и эффективно мы это сделаем, если будем делать в партнерстве, вместе, я имею в виду партнерство как внутри страны, так и вовне, с нашими ближайшими партнерами, такими как Беларусь, и партнерами из других стран", — сказал Дворкович.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что ответом России на санкции США может стать ограничение американских товаров.
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