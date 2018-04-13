Евангелие вместо астрологии: уфимская епархия предлагает обменяться книгами

Уфимская епархия объявила акцию «Меняй суеверие на веру»: до 25 апреля все желающие смогут бесплатно получить Евангелие. Для этого представители РПЦ предлагают принести в лавки при уфимских храмах книги по оккультизму, астрологии, эзотерике и получить взамен одну из главных книг христианской веры.

— С 25 марта по 25 апреля 2018 года, по благословению Главы Башкортостанской митрополии, митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, в храмах Уфы , в рамках мероприятий ко Дню православной книги, проводится акция «Меняй суеверие на веру», — сообщили в пресс-службе Уфимской епархии.

Для того чтобы получить Евангелие, нужно обратиться в церковные лавки Уфимских храмов.