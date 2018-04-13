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Евангелие вместо астрологии: уфимская епархия предлагает обменяться книгами
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Евангелие вместо астрологии: уфимская епархия предлагает обменяться книгами 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Уфимская епархия объявила акцию «Меняй суеверие на веру»: до 25 апреля все желающие смогут бесплатно получить Евангелие. Для этого представители РПЦ предлагают принести в лавки при уфимских храмах книги по оккультизму, астрологии, эзотерике и получить взамен одну из главных книг христианской веры.
— С 25 марта по 25 апреля 2018 года, по благословению Главы Башкортостанской митрополии, митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, в храмах Уфы, в рамках мероприятий ко Дню православной книги, проводится акция «Меняй суеверие на веру», — сообщили в пресс-службе Уфимской епархии.
Для того чтобы получить Евангелие, нужно обратиться в церковные лавки Уфимских храмов.
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