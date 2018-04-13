Критерии выбора терморегулятора для системы отопления

Каждый дом оснащен системой отопления, однако не во всех случаях она функционирует одинаково эффективно и экономично. Нередки случаи, когда в помещениях невозможно находиться из-за жары и духоты, потому что батареи работают на полную мощность. Приходится открывать окна, что в холодное время года приводит к появлению сквозняков, и, как следствие, к простудам и болезням домочадцев. Тепловая энергия при этом расходуется зря. Установка терморегулятора поможет контролировать температуру внутри помещений путем увеличения или уменьшения подачи теплоносителя в радиаторы, а также поддерживать оптимальный микроклимат в квартире. Если же в доме установлены приборы учета тепла — то терморегуляторы помогут также и экономить денежные средства хозяев.

Терморегулятор представляет собой запорно-регулирующую арматуру автоматического управления, которая способна поддерживать заданную потребителем температуру. Состоит прибор из вентиля (клапана) и термостатического элемента. Встроенный или выносной термодатчик, установленный в зоне, свободной от непосредственного воздействия отопительных приборов, аккумулирует данные о температуре воздуха, на основании которых устройство управляет всей отопительной системой. Так как централизованные системы теплоснабжения не в состоянии быстро реагировать на перемены погодных условий, колеблющихся в диапазоне от сильных заморозков до оттепелей, установка такого оборудования практически является жизненной необходимостью. Монтировать его довольно просто, и не имеет значения, идет ли речь о действующей или о новой системе отопления; эксплуатация его не требует дополнительных финансовых затрат. С эстетической точки зрения прибор подойдет к любому интерьеру, так как имеет небольшие габариты и эргономичный дизайн. Что касается технических характеристик, то рабочий температурный диапазон весьма широк, и находится обычно в пределах от +5 до +27 градусов. Точность заданной температуры составляет +/— 1 градус.

Чтобы понимать, какой прибор следует установить, нужно разобраться в его основных свойствах. Существуют две базовые классификации терморегуляторов. Первая основывается на принципе их регулировки. Согласно этой классификации выделяют:

— механические термостаты;

— электронные (автоматические).

Механические терморегуляторы отличаются надежностью и длительным сроком службы, однако на их работу могут оказать влияние различные факторы. Например, температура на улице, наличие поблизости иных источников холода или тепла, обилие солнечного света или сквозняк в помещении.

Электронные термостаты представляют собой устройства, оснащенные микропроцессорами, которые поддерживают заданный температурный режим. Их подразделяют на приборы с закрытой логикой, приборы с открытой логикой и обычные приборы. Первые позволяют пользователю контролировать только основные параметры, которых, однако, вполне оказывается достаточно для бытового использования. Вторые типы устройств имеют систему свободного программирования и применяются, как правило, в промышленных сферах. Обычные электронные термостаты оснащаются специальным дисплеем, на котором отображается заданная температура или диапазон ее колебания.

Вторая система классификации предполагает разделение приборов по типу вещества наполнения (температурный агент, находящийся в сильфоне). Соответственно, выделяют:

— жидкостные устройства (внутри содержится парафин);

— газонаполненные.

Жидкостные термоголовки лучше реагируют на давление внутри баллона и быстро передают его на клапан, а газонаполненные — на изменения температуры внутри помещения. Устройства жидкостного типа имеют меньшую стоимость в сравнении с остальными, являясь при этом наиболее распространенными среди населения.

Еще один момент, который следует учесть при выборе терморегулятора: производители выпускают устройства для разных систем. Приборы для двухтрубных систем имеют гидравлическое сопротивление минимум в два раза больше, чем для однотрубных. При установке важно их не перепутать; поставив неподходящий терморегулятор на однотрубную систему, вы не сможете добиться прогрева помещения до нужной температуры. По способу подводки труб терморегуляторы могут оказаться прямыми (проходными), угловыми и осевыми. Если труба подходит снизу, то удобнее поставить угловой вентиль, если сбоку — то прямой.

Любой терморегулятор следует приобретать в специализированном магазине, так как данный вид приборов относится к категории сертифицированной продукции. Изделия обязаны сопровождаться документами, в том числе техпаспортом, и иметь установленную заводскую гарантию.

Ввиду того, что производители выпускают немало различных моделей терморегуляторов, сложно привести одну универсальную инструкцию по их установке. Скорее, можно ограничиться полезными советами и рекомендациями. Помните о том, что оптимальное место для установки термоголовки на радиатор — около входа в отопительный прибор на подающей трубе. Если системой не предусмотрен байпас, то монтаж нужно начать с его установки.

Некий усредненный алгоритм работ выглядит примерно следующим образом:

— радиатор отключается от контура подачи и от обратки;

— теплоноситель, находящийся внутри, сливается;

— терморегулятор вкручивается в подающий патрубок отопительного прибора;

— устанавливается счетчик контроля теплоносителя;

— устанавливается вентиль (или отсекающий кран);

— проводится регулировка установленного прибора согласно инструкции, которая к нему прилагается.