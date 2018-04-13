На обустройство переходов, ремонт дорог и новые светофоры в Кургане потратят полмиллиарда рублей

Кургане в этом году на ремонт и содержание дорог есть 500 миллионов рублей, из которых почти 400 выделил областной бюджет, остальное — городская казна. По словам замруководителя администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства Романа Сергеечева, 268 миллионов рублей пойдут на техническое обслуживание улиц и дорог Кургана, ливневой канализации, содержание и ремонт мостов и путепроводов.

Планируется выполнение проектных и изыскательных работ для реконструкции моста ЖБИ и продолжение строительства дороги по ул. Бурова-Петрова — от улицы Гоголя до улицы К. Маркса. По программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане на 2017–2019 годы» также установят светофоры на участках от проспекта Маршала Голикова до улицы Мальцева, от проспекта Маршала Голикова до улицы Илизарова и обустроят пешеходные переходы с ограждениями, — сообщает пресс-служба администрации Кургана.