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На обустройство переходов, ремонт дорог и новые светофоры в Кургане потратят полмиллиарда рублей
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На обустройство переходов, ремонт дорог и новые светофоры в Кургане потратят полмиллиарда рублей 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В Кургане в этом году на ремонт и содержание дорог есть 500 миллионов рублей, из которых почти 400 выделил областной бюджет, остальное — городская казна. По словам замруководителя администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства Романа Сергеечева, 268 миллионов рублей пойдут на техническое обслуживание улиц и дорог Кургана, ливневой канализации, содержание и ремонт мостов и путепроводов.
Планируется выполнение проектных и изыскательных работ для реконструкции моста ЖБИ и продолжение строительства дороги по ул. Бурова-Петрова — от улицы Гоголя до улицы К. Маркса. По программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане на 2017–2019 годы» также установят светофоры на участках от проспекта Маршала Голикова до улицы Мальцева, от проспекта Маршала Голикова до улицы Илизарова и обустроят пешеходные переходы с ограждениями, — сообщает пресс-служба администрации Кургана.
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