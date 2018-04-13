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1500-летняя луковица помогла установить связь между шведами и древним Римом
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1500-летняя луковица помогла установить связь между шведами и древним Римом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Обуглившаяся луковица возрастом свыше 1500 лет помогла ученым нащупать историческую нить торговых связей жителей острова Эланд с Римской империей.
Шведский остров Эланд находится в Балтийском море: археологи говорят о том, что он был заселен около 8000 года до нашей эры. Как сообщает The Local, в этот раз раскопки велись в одном из домов местечка Сандби Борг.
Возле древнего очага было найдено нечто похожее на большой орех. Его отправили для анализа в Шведский исторический музей: «орех» оказался луковицей, да еще и самой древней из когда-либо найденных в Скандинавии.
— Казалось бы, луковица — это не очень интересно. Однако до этого ученым удавалось найти лук, датируемый примерно 650 годом. Скандинавы не использовали его для приготовления пищи, это было свойственно римлянам. Мы полагаем, что этот овощ был импортирован оттуда. Возможно, его считали какой-то экзотической приправой, — рассказывает руководитель археологической группы Хелена Виктор.
К слову, Сандби Борг давно называют «шведскими Помпеями». Это поселение фактически перестало существовать около 1500 лет назад: причиной стала, по словам археологов, кровавая резня из-за денег и драгоценностей.
Не так давно здесь обнаружили римские золотые кольца и монеты. Возможно, жители Сандби Борг жили слишком хорошо по тогдашним меркам из-за процветающей торговли с Римом, поэтому и стали предметом зависти разбойников.
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