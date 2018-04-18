Во время ЧМ в Нижнем будут ходить бесплатные для болельщиков шаттлы

Во время игр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде будут ходить бесплатные для болельщиков и волонтеров шаттлы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Спутать рейсовый автобус и шаттлом будет трудно: на автобусах для болельщиков будет нанесена символика ЧМ-2018 с указанием номера маршрута, конечных остановочных пунктов и пути следования. Ходить они будут по специальному расписанию по маршрутам:

S1 «Авторынок Московский» — Мещерский бульвар», S2 «Улица С. Акимова — улица К. Маркса», S3 «ТРЦ „Фантастика“ — ст.м. Горьковская», S4 «Дворец спорта „Нагорный“ — ст.м. Горьковская», S5 «Пл. Ленина — улица Добролюбова», S6 «Аэропорт — ст.м. Парк Культуры», S7 «ст.м. Бурнаковская — улица К. Маркса».

Также бесплатным будет проезд в автобусных маршрутах: №№1, 3, 11, 19, 26, 40, 41, 43, 45, 52, 56, 57, 61, 64, 66, 68, 69, 90; троллейбусах №№9, 13, 17, 26, 31, трамвае №2.

«Бесплатный проезд устанавливается для болельщиков при предъявлении билета на футбольный матч ЧМ-2018 в день его проведения, для волонтеров и граждан, обеспечивающих работу спортивных и культурно-массовых мероприятий — при предъявлении специальной аккредитационной карты на все время проведения ЧМ-2018», — уточнили в мэрии.