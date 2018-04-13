Готовность №1. Все, что нужно знать жителю Мещеры про футбол 15 апреля

Матч начнется в 15.00. Входы на стадион будут открыты уже с 13.00. Транспортные ограничения будут введены с 9.00 (и будут действовать до 20.00). Сразу оговоримся, что перекрытие дорог в ближайшее воскресенье будет минимальным и серьезно не должно сказаться на жизни канавинцев.

Итак, закрывается движение транспорта по: улице Карла Маркса (на участке от дома 21 по улице Карла Маркса до дома 1 по улице Бетанкура), автомобильной дороге с западной стороны от дома 1 по улице Бетанкура, автомобильной дороге с северной стороны от дома 1 по улице Бетанкура, улице Самаркандской (на участке от дома 26 по улице Керченской до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до улицы Советской), улице Должанской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной), Волжской набережной (на участке от дома 25 по Волжской набережной до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной), улице Самаркандской (на участках от улицы Бетанкура до дома 26 по улице Керченской и от улицы Советской до улицы Совнаркомовской), улице Бетанкура (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной).

Автомобилистам предлагается объезжать перекрытые дороги по прилегающим улицам. Каким? Ни в постановлении городской администрации, ни на сайте департамента транспорта не сообщается.

Подъехать на автомобиле к стадиону смогут только владельцы билетов на тестовый матч между ФК «Олимпиец» и «Зенитом-2» (билеты на него уже закончились). Сделать они это смогут по Волжской набережной, улицам Совнаркомовской, Самаркандской и Бетанкура — подробнее см. на нашей схеме (дороги для владельцев билетов отмечены желтый цветом). Там же отмечены парковки, на которых можно оставить автомобили.

Как болельщикам попасть на стадион — мы расскажем отдельно, когда появится эта информация. Пока же можете посмотреть на свежие фотографии с футбольной арены.

Также 15 апреля будет временно перекрыто движение по улице Звездинке (на участке от площади Горького до дома 5А по улице Звездинке). Планируется, что здесь будет сделана стоянка автобусов-шаттлов, которые будут подвозить болельщиков на стадион.

15 апреля жители Мещеры смогут пользоваться личным транспортом без ограничений. Никаких пропусков получать и предъявлять не надо. Но вот к следующему тестовому матчу, которые пройдет через две недели, аккредитация уже понадобится. Как ее получить — читайте в нашей инструкции.

Из-за проведения тестового матча на стадионе «Нижний Новгород» в воскресенье, 15 апреля, поменяется схема движения общественного транспорта. Но это касается лишь некоторых маршрутов и продлится только один день. 15 апреля всем посетителям ТРЦ «Седьмое небо» придётся немного пройтись пешком, потому что до комплекса их не довезут. Сам торговый центр будет работать в обычном режиме (его закрытие планируется только в дни матчей чемпионата мира по футболу в июне-июле).

Временно сократят свой путь следования маршрутки и автобусы № 18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20 и Т-138. Они будут доезжать до остановки «ФОК Мещерский» и двигаться обратно по такой же схеме.

Движение маршрутки № Т-24, которая едет от «Улицы Бурнаковской» до «Нижне-Волжской набережной», временно будет организовано по улицам Бурнаковская, Акимова, Мурашкинская, Советская, по Канавинскому мосту — затем по собственному маршруту. В обратном направлении действует та же схема.

В дни ЧМ-2018 планируется ограничить продажу алкоголя вокруг стадиона. В дни матчей «Олимпийца» эта мера действовать не будет.

Уже к первому тестовому матчу в Канавинском районе обещали установить мобильные туалеты, урны для курения и мусорки. Где их искать — смотрите на нашей схеме. Не обессудьте, если на месте туалетов еще не окажется: в Нижнем Новгороде обещать не значит выполнить.

Еще одно испытание жителей Нижнего Новгорода ожидает 28 апреля. В день второго тестового матча будет закрыто движение транспорта по Канавинскому мосту.

Все новости о подготовке к ЧМ-2018 по футболу — в специальном разделе.