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Билетный центр FIFA заработал в Нижнем Новгороде
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Билетный центр FIFA заработал в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Центр находится по адресу проспект Гагарина 29, в здании Дворца спорта. До 1 мая здесь можно только распечатать ранее купленные билеты.
С 18 по 30 апреля билетный центр работает с понедельника по пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 10.30 до 19.00.
С 1 мая двери центра будут открыты с 10.00 до 20.00 ежедневно. Если после последнего этапа продаж, который идет сейчас, билеты еще останутся, их можно будет купить здесь. Сейчас, как писал NN.RU нижегородцы по несколько часов стоят в онлайн-очередях ради билетов на матчи ЧМ-2018. Чтобы купить билеты здесь понадобится паспорт.
По правилам купить билеты — если, конечно, они останутся — можно будет вплоть до дня финальной игры мундиаля.
Кстати, после покупки билета болельщикам необходимо будет оформить специальный паспорт — FAN ID. Заявку можно заполнить через Интернет. Забрать документ можно будет в центре выдачи, который находится по адресу улица Совнаркомовская, 28. Паспорт болельщика даст возможность также бесплатно ездить на поезде на матчи в другие города.
В Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мундиаля:
18 июня (понедельник, 15:00) — Швеция -Южная Корея
21 июня (четверг, 21:00) — Аргентина — Хорватия
24 июня (воскресенье, 15:00) — Англия — Панама
27 июня (среда, 21:00) — Швейцария — Коста-Рика
1 июля (воскресенье, 21:00) — 1/8 финала
6 июля (пятница, 17:00) –1/4 финала
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Комментарии  Ещё 44 источника 
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