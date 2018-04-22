Билетный центр FIFA заработал в Нижнем Новгороде

Центр находится по адресу проспект Гагарина 29, в здании Дворца спорта. До 1 мая здесь можно только распечатать ранее купленные билеты.

С 18 по 30 апреля билетный центр работает с понедельника по пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 10.30 до 19.00.

С 1 мая двери центра будут открыты с 10.00 до 20.00 ежедневно. Если после последнего этапа продаж, который идет сейчас, билеты еще останутся, их можно будет купить здесь. Сейчас, как писал NN.RU нижегородцы по несколько часов стоят в онлайн-очередях ради билетов на матчи ЧМ-2018. Чтобы купить билеты здесь понадобится паспорт.

По правилам купить билеты — если, конечно, они останутся — можно будет вплоть до дня финальной игры мундиаля.

Кстати, после покупки билета болельщикам необходимо будет оформить специальный паспорт — FAN ID. Заявку можно заполнить через Интернет. Забрать документ можно будет в центре выдачи, который находится по адресу улица Совнаркомовская, 28. Паспорт болельщика даст возможность также бесплатно ездить на поезде на матчи в другие города.

В Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мундиаля:

1 июля (воскресенье, 21:00) — 1/8 финала

6 июля (пятница, 17:00) –1/4 финала