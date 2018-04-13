Мониторинг нового законодательства, регулирующего сферу деятельности органов внутренних дел Российской Федерации

Федеральные законы

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 21-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года»

19 февраля 2018 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 21-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года».

Федеральным законом ратифицирован Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года (далее — соответственно, Протокол, Соглашение), подписанный 6 апреля 2017 года в городе Гродно

Протоколом внесены изменения в ряд статей Соглашения.

Так, подпунктами «г» и «д» пункта 2 статьи 3 Соглашения в новой редакции предусмотрено, что:

«2. Миграционная карта не заполняется при въезде на территории государств Сторон и не предъявляется при выезде с территорий государств Сторон следующими иностранными гражданами:

г) членами экипажей военных летательных аппаратов, членами экипажей воздушных судов гражданской авиации при нахождении в аэропортах, членами бригад поездов, участвующих в международном движении, при нахождении на станциях, членами экипажей автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки по установленным маршрутам, членами экипажей морских и речных судов, заходящих в морские и речные порты государств Сторон;

д) временно или постоянно проживающими на территории государств Сторон».

Также внесено дополнение в пункт 3 статьи 3 Соглашения:

«3. Миграционная карта не заполняется при въезде на территорию Республики Беларусь и при выезде с территории Республики Беларусь и не предъявляется иностранными гражданами, пересекающими Государственную границу Республики Беларусь для временного пребывания на территории Республики Беларусь.

При выезде с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию указанные иностранные граждане получают в компетентных органах Республики Беларусь миграционную карту, которая заполняется ими до въезда в Российскую Федерацию и предъявляется компетентным органам Российской Федерации во время пребывания в Российской Федерации.».

Таким образом Протоколом дополнительно предусмотрено освобождение от получения миграционной карты иностранных граждан, временно или постоянно проживающих на территориях государств — сторон Соглашения, а также членов экипажей морских и речных судов, заходящих в морские и речные порты государств Сторон. Кроме того, освобождаются от получения миграционных карт иностранные граждане, пересекающие границу Республики Беларусь для временного пребывания на ее территории.

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 28-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“

19 февраля 2018 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 28-ФЗ „О внесении изменения в статью 10 Федерального закона „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ (далее — Федеральный закон).

Федеральным законом внесено изменение в часть седьмую статьи 10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“, предусматривающее сокращение срока оформления и выдачи заграничных паспортов гражданам Российской Федерации в случае подачи заявлений об их выдаче по месту пребывания с четырех месяцев до трех месяцев.

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 27-ФЗ „О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части урегулирования пределов срока содержания под стражей на досудебной стадии уголовного судопроизводства“

19 февраля 2018 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 27-ФЗ „О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части урегулирования пределов срока содержания под стражей на досудебной стадии уголовного судопроизводства“ (далее — Федеральный закон).

Федеральный закон исключил несогласованность норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК), регламентирующих срок предварительного расследования и срок содержания под стражей.

Справочно: согласно части второй статьи 162 и части первой статьи 223 УПК в момент направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением или обвинительным актом срок предварительного расследования оканчивается.

Однако в соответствии с частью девятой статьи 109 УПК срок содержания под стражей в период предварительного расследования продолжал исчисляться вплоть до направления прокурором уголовного дела в суд.

Указанная несогласованность влекла невозможность установления судом срока содержания обвиняемого под стражей после окончания срока предварительного расследования. В связи с этим следователь или дознаватель вынуждены были продлевать срок предварительного расследования, чтобы создать формальные условия для продления срока содержания под стражей в период рассмотрения уголовного дела прокурором, то есть уже за рамками предварительного расследования.

Федеральный закон разделил срок содержания под стражей в период досудебного производства на срок содержания под стражей, отводимый для расследования уголовного дела, и срок, необходимый прокурору для рассмотрения поступившего к нему уголовного дела.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 85 „О внесении изменений в Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690“

Президентом Российской Федерации 23 февраля 2018 года подписан Указ № 85 „О внесении изменений в Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690“.

Согласно внесенным изменениям:

одной из основных угроз государственной и общественной безопасности признана деятельность организованных преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

государственная антинаркотическая политика является частью государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации;

генеральной целью государственной антинаркотической политики является существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов негативных последствий их незаконного оборота для жизни и здоровья граждан, государственной и общественной безопасности;

система мер по сокращению предложения наркотиков в незаконном обороте представляет собой комплекс мероприятий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по противодействию незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, разработанный в рамках межведомственного взаимодействия при координирующей роли Министерства внутренних дел Российской Федерации

формируются правовые механизмы противодействия новым формам и способам совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров с использованием современных информационных технологий.

Система противодействия организованной преступности обеспечивает:

совершенствование методов выявления, предупреждения и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, совершенных организованными преступными группами (преступными сообществами);

разработку и реализацию механизмов предупреждения участия граждан в деятельности организованных преступных групп (преступных сообществ), связанной с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров;

формирование механизмов выявления фактов незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров и противодействия организованным преступным группам (преступным сообществам) в данной сфере с использованием современных информационных технологий.

Стратегической задачей правоохранительных органов по подрыву экономических основ преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, является исключение доходов, полученных в результате такого оборота, из экономической деятельности и недопущение их использования для восстановления и расширения инфраструктуры, необходимой для возобновления данной незаконной деятельности.

Деятельность правоохранительных органов по подрыву экономических основ преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, направлена на:

предотвращение использования доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, для финансирования терроризма и экстремистской деятельности;

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

пресечение функционирования в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ информационных ресурсов, используемых для распространения наркотиков и осуществления расчетов посредством электронных средств платежа, в том числе платежных карт, и денежных суррогатов;

совершенствование форм и методов выявления и фиксации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, совершенных с использованием современных информационных технологий, в том числе электронных средств платежа, а также новых способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

разработку новых тактических приемов подрыва экономических основ преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров.

Приоритетными направлениями международного сотрудничества Российской Федерации в сфере контроля за оборотом наркотиков являются:

комплексное изучение проблем, связанных с контролем за оборотом наркотиков, включая проблему сокращения предложения наркотиков и спроса на них, и выработка мер по решению указанных проблем на различных международных площадках;

принятие с участием представителей „Группы двадцати“ мер в сфере контроля за оборотом наркотиков и их прекурсоров;

развитие международного сотрудничества в целях выявления и изъятия доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 156 „О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации“

Председателем Правительства Российской Федерации 13 февраля 2018 года подписано постановление № 156 „О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации“.

Согласно внесенному изменению пункт 18.2 раздела 18 „Приоритет маршрутных транспортных средств“ Правил дорожного движения Российской Федерации имеет следующую редакцию:

“18.2. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаками 5.11.1, 5.13.1, 5.13.2, 5.14, запрещаются движение и остановка других транспортных средств (за исключением школьных автобусов и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, а также велосипедистов, а также транспортных средств, которыми в период с 1 июня по 17 июля 2018 г. перевозятся определенные Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и автономной некоммерческой организацией „Организационный комитет „Россия-2018“ клиентские группы (официальные делегации FIFA, участники спортивных соревнований, персонал FIFA и автономной некоммерческой организации „Организационный комитет „Россия-2018“, представители средств массовой информации, иные лица, принимающие участие в мероприятиях чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации) при наличии аккредитационного свидетельства, выдаваемого автономной некоммерческой организацией „Организационный комитет „Россия-2018“, — в случае, если полоса для маршрутных транспортных средств располагается справа) на этой полосе.

Если эта полоса отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки, то при поворотах транспортные средства должны перестраиваться на нее. Разрешается также в таких местах заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части при условии, что это не создает помех маршрутным транспортным средствам. “.

Таким образом, в период с 1 июня по 17 июля 2018 года на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств разрешена перевозка определенных Минтрансом России по согласованию с МВД России и Оргкомитетом „Россия-2018“ клиентских групп (официальные делегации FIFA, участники спортивных соревнований, персонал FIFA и Оргкомитета „Россия-2018“, представители СМИ, иные лица, принимающие участие в мероприятиях чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации) при наличии аккредитационного свидетельства, выдаваемого Оргкомитетом „Россия-2018“.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 г. № 172 „О внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения“

Председателем Правительства Российской Федерации 17 февраля 2018 года подписано постановление № 172 „О внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения“ (далее — постановление).

Постановлением внесены следующие изменения в Положение о федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2013 г. № 716:

Федеральный надзор в части соблюдения субъектами надзора обязательных требований осуществляется с применением риск-ориентированного подхода.

В целях применения риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального надзора деятельность субъектов надзора подлежит отнесению к категории риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 „О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации“ (далее — Правила).

Справочно: Правилами определены категории риска и классы (категории) опасности: низкий риск (6 класс) — плановые проверки не проводятся; умеренный и средний риски (5 и 4 класс соответственно) — плановая проверка проводится не чаще одного раза в период, предусмотренный положением о виде государственного контроля (надзора); значительный, высокий и чрезвычайно высокий риски (3, 2 и 1 класс соответственно) — плановая проверка проводится один раз в период, предусмотренный положением о виде государственного контроля (надзора).

Категория риска определяется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения и оценки вероятности несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность субъекта надзора к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие деятельность субъекта надзора к более высокой категории риска.

Проведение плановых проверок субъектов надзора в зависимости от категории риска, к которой отнесена их деятельность, осуществляется со следующей периодичностью, если иное не предусмотрено федеральными законами:

для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год;

для категории высокого риска — один раз в 2 года;

для категории значительного риска — один раз в 3 года;

для категории среднего риска — не чаще одного раза в 4 года;

для категории умеренного риска — не чаще одного раза в 5 лет;

для категории низкого риска — не чаще одного раза в 10 лет.

Также установлено, что с 1 июня 2018 года плановые проверки всех субъектов надзора должны проводиться с обязательным применением проверочных листов (списков контрольных вопросов). Формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) должны быть утверждены МВД России и включать в себя перечни вопросов, затрагивающих предъявляемые к субъектам надзора обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территориальным органам МВД России по субъектам Российской Федерации предписано размещать на официальном сайте МВД России в сети „Интернет“ и поддерживать в актуальном состоянии следующую информацию о субъектах надзора, деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного рисков:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

категория риска и дата принятия решения об отнесении деятельности субъекта надзора к категории риска.

Распоряжения Правительства Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2018 г. № 260-р Председателем Правительства Российской Федерации 19 февраля 2018 года подписано распоряжение № 260-р (далее — распоряжение).

Распоряжением утвержден перечень государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса.

МВД России предписано предоставлять следующие государственные услуги посредством подачи заявителем единого заявления:

проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений);

предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения;

выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 479-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг“ в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления“.

Справочно: Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 479-ФЗ вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 29 декабря 2017 г.).

Приказы МВД России

Приказ МВД России от 13 ноября 2017 г. № 849 „Об утверждении Порядка отмены территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне своих решений о признании лица вынужденным переселенцем или продлении лицу срока действия статуса вынужденного переселенца и форм уведомлений о лишении и об утрате статуса вынужденного переселенца“ (зарегистрирован в Минюсте России 14 февраля 2018 года, регистрационный № 50037)

14 февраля 2018 года в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ МВД России от 13 ноября 2017 г. № 849 „Об утверждении Порядка отмены территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне своих решений о признании лица вынужденным переселенцем или продлении лицу срока действия статуса вынужденного переселенца и форм уведомлений о лишении и об утрате статуса вынужденного переселенца“.

Утвержденный Порядок устанавливает последовательность действий территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне по отмене своих решений о признании лица вынужденным переселенцем или о продлении лицу срока действия статуса вынужденного переселенца.

Решение о признании лица вынужденным переселенцем или о продлении лицу срока действия статуса вынужденного переселенца отменяется в случае, если оно умышленно сообщило ложные сведения или предъявило заведомо фальшивые документы, послужившие основанием для признания его вынужденным переселенцем или для продления ему срока действия статуса вынужденного переселенца.

Рассмотрение вопроса об отмене решения о признании лица вынужденным переселенцем или о продлении лицу срока действия статуса вынужденного переселенца осуществляется при поступлении документально подтвержденных сведений из органов внутренних дел Российской Федерации, от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также в ходе прохождения вынужденным переселенцем переучета и в связи с осуществлением административных процедур, предусмотренных Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его действия.

На основании документально подтвержденных фактов, в том числе полученных по результатам проверочных мероприятий, уполномоченное должностное лицо подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России оформляет проект решения об отмене решения о признании лица вынужденным переселенцем или о продлении лицу срока действия статуса вынужденного переселенца.

Проект решения об отмене решения о признании лица вынужденным переселенцем или о продлении лицу срока действия статуса вынужденного переселенца подписывается начальником подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России или его заместителем и утверждается руководителем (начальником) территориального органа МВД России или его заместителем в срок не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации в подразделении делопроизводства территориального органа МВД России документов, подтверждающих факты умышленного сообщения ложных сведений, предъявления заведомо фальшивых документов, послуживших основанием для признания его вынужденным переселенцем или для продления ему срока действия статуса вынужденного переселенца.

Приказом утверждена Форма уведомления о лишении статуса вынужденного переселенца и Форма уведомления об утрате статуса вынужденного переселенца.

Признан не подлежащим применению приказ Федеральной миграционной службы от 13 мая 2013 г. № 235 „Об организации деятельности территориальных органов ФМС России по принятию решения о лишении статуса вынужденного переселенца, по учету вынужденных переселенцев, а также в случаях утраты статуса вынужденного переселенца“ (зарегистрирован в Минюсте России 16 июля 2013 года, регистрационный № 29073).

Приказ МВД России от 23 ноября 2017 г. № 880 „Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации“ (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 7 февраля 2018 г. № 01/16500-ЮЛ)

7 февраля 2018 года Министерством юстиции Российской Федерации признан не нуждающимся в государственной регистрации приказ МВД России от 23 ноября 2017 г. № 880 „Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации“ (письмо Минюста России от 7 февраля 2018 г. № 01/16500-ЮЛ).

Утвержденным Наставлением по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации (далее — Наставление) определяются организация и проведение занятий по огневой подготовке, нормативы и упражнения стрельб.

Основными задачами огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации являются:

приобретение сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации знаний материальной части огнестрельного оружия и боеприпасов, их тактико-технических характеристик, мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;

формирование у сотрудников необходимых умений и навыков правомерного применения оружия и боеприпасов; ведения огня в различной обстановке; быстрого обнаружения цели и определения исходных установок для стрельбы; умелых и эффективных действий с оружием и боеприпасами во время стрельбы.

Огневая подготовка включает в себя теоретический и практический разделы.

В ходе освоения теоретического раздела огневой подготовки в том числе изучаются:

правовые основы применения оружия и боеприпасов, гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника;

материальная часть и тактико-технические характеристики оружия и боеприпасов, меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;

порядок и условия проведения стрельб;

правила хранения оружия и боеприпасов, а также ухода за ними.

В ходе освоения практического раздела огневой подготовки в том числе осуществляются практические тренировки и стрельбы из различных видов оружия.

Поддержание и совершенствование знаний, умений и навыков сотрудников по огневой подготовке осуществляются в рамках занятий по профессиональной служебной и физической подготовке.

При поступлении на вооружение новых видов (типов, моделей) оружия и боеприпасов организуется изучение материальной части, тактико-технических характеристик и мер безопасности при обращении с данными видами оружия и боеприпасов с принятием у сотрудников зачета.

Приказ МВД России от 25 декабря 2017 г. № 959 „Об утверждении форм документов, применяемых при личном досмотре иностранных граждан и лиц без гражданства, помещенных в специальные учреждения, предназначенные для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации либо реадмиссии, досмотре вещей и предметов, изъятии вещей, изъятых из оборота или ограниченных в обороте, находящихся при указанных иностранных гражданах и лицах без гражданства, а также перечня опасных веществ и предметов, запрещенных к хранению у иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащихся в специальном учреждении“ (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 года, регистрационный № 50002)

12 февраля 2018 года в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ МВД России от 25 декабря 2017 г. № 959 „Об утверждении форм документов, применяемых при личном досмотре иностранных граждан и лиц без гражданства, помещенных в специальные учреждения, предназначенные для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации либо реадмиссии, досмотре вещей и предметов, изъятии вещей, изъятых из оборота или ограниченных в обороте, находящихся при указанных иностранных гражданах и лицах без гражданства, а также перечня опасных веществ и предметов, запрещенных к хранению у иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащихся в специальном учреждении“.

Приказом утверждены:

1. Форма акта о личном досмотре иностранного гражданина или лица без гражданства, помещенного в специальное учреждение, предназначенное для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации либо реадмиссии, и (или) досмотре вещей, находящихся при указанном иностранном гражданине или лице без гражданства.

2. Форма акта об изъятии вещей у иностранного гражданина или лица без гражданства, помещенного в специальное учреждение, предназначенное для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации либо реадмиссии.

3. Перечень опасных веществ и предметов, запрещенных к хранению у иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащихся в специальном учреждении, предназначенном для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации либо реадмиссии (далее — Перечень).

В Перечень включены:

токсические, сильнодействующие и ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, и без медицинских показаний — лекарственные препараты, предметы медицинского назначения;

взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества, зажигалки;

все виды алкогольной продукции;

ножи, колюще-режущие и остроконечные предметы, конструктивно схожие с холодным оружием, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв, вязальные спицы, иглы для подкожных инъекций;

предметы из стекла и керамики;

топоры, молотки и другой инструмент;

духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе;

электробытовые приборы (кроме стационарно размещенных в комнатах для проживания);

оптические приборы, фотоаппараты, фотоматериалы, кинокамеры, видео-и аудиозаписывающая техника (кроме телевизионных приемников, радиоприемников общего пользования), телевизионные приемники с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“ и с встроенными медиаплеерами, электронные носители и накопители информации, средства связи и коммуникации либо комплектующие к ним, обеспечивающие их работу;

электронно-вычислительные машины, пишущие машинки, множительные аппараты и другая компьютерная и оргтехника;

военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней;

топографические карты, компасы, литература и обучающие видеофильмы по топографии, служебному собаководству, единоборствам, подготовке бойцов специальных подразделений, горной подготовке и паркуру, устройству оружия, изготовлению взрывчатых, ядовитых, отравляющих, наркотических и сильнодействующих веществ;

литература, документы либо информация на любых носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности;

порнографические материалы, предметы и видеофильмы;

игральные карты.

Признан не подлежащими применению приказ Федеральной миграционной службы от 26 сентября 2014 г. № 532 „Об утверждении форм документов, применяемых при личном досмотре иностранных граждан и лиц без гражданства, помещенных в специальные учреждения, предназначенные для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации либо реадмиссии, досмотре вещей и предметов, находящихся при указанных иностранных гражданах и лицах без гражданства, а также перечня опасных веществ и предметов, запрещенных к хранению у иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащихся в специальном учреждении“ (зарегистрирован в Минюсте России 7 ноября 2014 г., регистрационный № 34593).

Приказ МВД России от 10 января 2018 г. № 9 „Об утверждении Порядка принятия решения о запрете работодателю или заказчику работ (услуг) в течение двух лет привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов и формы указанного решения“ (зарегистрирован в Минюсте России 9 февраля 2018 года, регистрационный № 49994)

9 февраля 2018 года в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ МВД России от 10 января 2018 г. № 9 „Об утверждении Порядка принятия решения о запрете работодателю или заказчику работ (услуг) в течение двух лет привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов и формы указанного решения“.

Утвержденный Порядок устанавливает процедуру подготовки и принятия в системе МВД России решения о запрете работодателю или заказчику работ (услуг) в течение двух лет привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов.

Решение о запрете привлечения принимается начальником (заместителем начальника) ГУВМ МВД России или руководителем (начальником) территориального органа МВД России на региональном уровне либо лицом, исполняющим его обязанности, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня выявления следующих оснований:

неисполнение работодателем или заказчиком работ (услуг) принятых на себя обязательств перед высококвалифицированным специалистом, установленных статьей 132 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“, или обязательств, вытекающих из условий трудового договора, заключенного с высококвалифицированным специалистом, либо несоблюдение существенных условий гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного с высококвалифицированным специалистом;

представление работодателем или заказчиком работ (услуг) в МВД России или его уполномоченный территориальный орган поддельных или подложных документов.

Проверка наличия оснований для принятия решения о запрете привлечения осуществляется уполномоченным должностным лицом структурного подразделения ГУВМ МВД России или подразделения по вопросам миграции территориального органа по решению начальника структурного подразделения ГУВМ МВД России (его заместителя) или начальника подразделения по вопросам миграции территориального органа (его заместителя), в случаях:

— непосредственного обнаружения должностным лицом достаточных данных, указывающих на наличие оснований для принятия решения о запрете привлечения, при:

предоставлении государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам;

осуществлении проверки уведомлений об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам;

осуществлении выездной (выездной совместной) проверки соблюдения правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их труда;

— поступления из государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных организаций материалов, содержащих информацию о наличии оснований для принятия решения о запрете привлечения;

— сообщений и заявлений физических и юридических лиц, а также сообщений в средствах массовой информации, содержащих информацию о наличии оснований для принятия решения о запрете привлечения.

Срок проведения проверки не может превышать один месяц с даты вынесения уполномоченным начальником решения о проведении такой проверки.

Приказом утверждена форма решения о запрете работодателю или заказчику работ (услуг) в течение двух лет привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов.

Признан не подлежащим применению приказ ФМС России от 20 марта 2015 г. № 159 „Об утверждении Порядка принятия решения о запрете работодателю или заказчику работ (услуг) в течение двух лет привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов и формы указанного решения“ (зарегистрирован в Минюсте России 5 июня 2015 года, регистрационный № 37558).

Приказ МВД России от 11 января 2018 г. № 12 „О внесении изменений в приказы МВД России от 27 июня 2015 г. № 725 и от 27 октября 2015 г. № 1010“ (зарегистрирован в Минюсте России 5 февраля 2018 года, регистрационный № 49888)

5 февраля 2018 года в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ МВД России от 11 января 2018 г. № 12 „О внесении изменений в приказы МВД России от 27 июня 2015 г. № 725 и от 27 октября 2015 г. № 1010“.

Приказом внесены изменения в Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при Министерстве внутренних дел Российской Федерации, его территориальных органах, утвержденные приказом МВД России от 27 июня 2015 г. № 725, и Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 27 октября 2015 г. № 1010, исключающие положения, касающиеся внутренних войск МВД России и их структурных подразделений, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 „Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации“.