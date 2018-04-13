Три автобусных маршрута просят вернуть нижегородцы 

Три автобусных маршрута — Т-35, Т-55 и Т-72 — просят вернуть нижегородцы.
Об этом стало известно на брифинге, который 12 апреля, в четверг, провел глава города Владимир Панов.
По его словам, в течение месяца работы «горячей линии» по работе транспортной сети эти маршруты набрали наибольшее количество голосов позвонивших жителей города.
Всего на «горячую линию» обратились более 10 тысяч горожан.
Значительная их часть также попросила сократить интервалы движения пассажирского транспорта.
Как отметил Владимир Панов, поступившие от жителей Нижнего Новгорода обращения переданы в компанию, разрабатывавшую комплексную транспортную схему. С их учетом будет создана рабочая версия обновленной маршрутной сети, публичное обсуждение которой начнется в каждом районе.