Три автобусных маршрута просят вернуть нижегородцы

Три автобусных маршрута — Т-35, Т-55 и Т-72 — просят вернуть нижегородцы.

Об этом стало известно на брифинге, который 12 апреля, в четверг, провел глава города Владимир Панов.

По его словам, в течение месяца работы «горячей линии» по работе транспортной сети эти маршруты набрали наибольшее количество голосов позвонивших жителей города.

Всего на «горячую линию» обратились более 10 тысяч горожан.

Значительная их часть также попросила сократить интервалы движения пассажирского транспорта.