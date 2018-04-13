Мэр Панов подвел итоги горячей линии по транспортной доступности в Нижнем

Мэр Владимир Панов на брифинге 12 апреля подвел итоги горячей линии по транспортной доступности в Нижнем Новгороде и работы группы «Общественный транспорт Нижнего Новгорода» в социальной сети «Вконтакте».

Как сообщалось ранее, от горожан поступило более 10,5 тысяч сообщений.

«Одна часть обращений, это те, в которых жители просили вернуть на линию измененные или отмененные маршруты — их чуть больше 4 тысяч. Другая часть — это маршруты, которые горожане просят оставить — их около 5 тысяч, но только три маршрута набрали от 300 до 500 голосов, т.е. были очевидными лидерами. Количество обращений по увеличению единиц транспорта на маршрутах составляет немногим более 1,5 тысяч — это третья категория», — отметил Владимир Панов.

Все данные переданы компании-разработчику комплексной транспортной схемы (КТС) ООО «Специнвестпроекту». Свои предложения по улучшению транспортной сети они должны предоставить на следующей неделе.