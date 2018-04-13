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Мэр Панов подвел итоги горячей линии по транспортной доступности в Нижнем
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Мэр Панов подвел итоги горячей линии по транспортной доступности в Нижнем 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Мэр Владимир Панов на брифинге 12 апреля подвел итоги горячей линии по транспортной доступности в Нижнем Новгороде и работы группы «Общественный транспорт Нижнего Новгорода» в социальной сети «Вконтакте».
Как сообщалось ранее, от горожан поступило более 10,5 тысяч сообщений.
«Одна часть обращений, это те, в которых жители просили вернуть на линию измененные или отмененные маршруты — их чуть больше 4 тысяч. Другая часть — это маршруты, которые горожане просят оставить — их около 5 тысяч, но только три маршрута набрали от 300 до 500 голосов, т.е. были очевидными лидерами. Количество обращений по увеличению единиц транспорта на маршрутах составляет немногим более 1,5 тысяч — это третья категория», — отметил Владимир Панов.
Все данные переданы компании-разработчику комплексной транспортной схемы (КТС) ООО «Специнвестпроекту». Свои предложения по улучшению транспортной сети они должны предоставить на следующей неделе.
«Кроме того, у нас есть еще одна компания, которую рекомендовало министерство транспорта Нижегородской области. Она предложила свои безвозмездные услуги по экспертизе маршрутной сети и на следующей неделе также должна дать нам свое заключение. После этого, в каждом районе города будут проведены публичные обсуждения предложений экспертов», — заявил глава города, отметив, что публичные обсуждения дают очень правильную обратную связь и помогают исправить возможные ошибки.
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