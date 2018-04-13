В 2018 году на развитие семейных животноводческих ферм региона выделят 95,3 млн руб.

По сравнению с прошлым годом, объем поддержки малых животноводческих хозяйств вырос более чем в два раза: в 2017 г. эта сумма составила в совокупности 46 млн руб., в том числе из федерального бюджета было выделено 41,4 млн руб., из областного бюджета — 4,6 млн рублей.

министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 12 апреля 2018 г. прошло заседание комиссии по признанию крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятий по развитию малых форм хозяйствования в рамках государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением правительства Самарской области от 14 ноября 2013 г. № 624. Были рассмотрены заявки на получение грантов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на развитие семейных животноводческих ферм.

Для участия в первом туре мероприятия в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области поступило четыре заявки из Похвистневского, Кинельского, Сызранского и Красноярского муниципальных районов. При этом одна заявка не была допущена к участию. Все кандидаты защищали проекты по приоритетному направлению сельского хозяйства — разведение мясного КРС.

В 2018 г. конкурсанты могут рассчитывать на поддержку в размере до 30 млн рублей. Приоритетными направлениями государственной поддержки по-прежнему остаются молочное и мясное скотоводство. Для этих направлений гранты могут предоставляться в максимальном размере, тогда как для семейных животноводческих ферм, ведущих иные виды деятельности, сумма гранта составит не более 21,6 млн рублей.

Как сообщает ведомство, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, которые не отважились поучаствовать или не прошли отбор на получение гранта в рамках программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», могут доработать свои бизнес-планы, устранить существующие недочеты и подать заявку для участия во втором этапе конкурса.

Следующий этап состоится в ближайшее время, о чем будет дополнительно сообщено на официальном сайте регионального минсельхоза.