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Возле ямы на улице Котовского повесили мемориальную табличку
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Возле ямы на улице Котовского повесили мемориальную табличку 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 13 апреля, в Новосибирске возле знаменитой ямы на улице Котовского, которая появляется на дороге несколько лет подряд, прикрепили мемориальную табличку.
Табличку из картона с памятной надписью, в которой яма названа символом качества дорог Новосибирска, сделал новосибирец Дмитрий Мишин. Он уже два года ведёт в «Твиттере» аккаунт Ямы.
«У нас уже все видят, что каждый год весной вместе со снегом на дорогах и асфальт сходит. Это явление, и у любого явления есть символ. И яма на Котовского, на мой взгляд, и есть символ качества ремонта дорог в Новосибирске. Потому что там уже что только не случалось. Ровно два года назад 13 апреля 2016 года, я стал вести «Твиттер». Я сам живу на Горском микрорайоне и каждый день, и вечер туда-обратно хожу, вижу, как что-то происходит. Позавчера я видел, например, диск от колеса вечером лежал. Видимо кто-то потерял — края очень острые, под лужами ям не видно», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Мишин.
В конце марта власти сообщали, что полностью дорогу на Котовского отремонтируют летом.
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