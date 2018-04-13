Чудовище из кустов: самый большой крокодил в мире

Огромная рептилия выбралась из леса и до смерти напугала жителей Флориды. Крокодила длиной почти в пять метров сняли на видео — и эксперты уже подтвердили подлинность записи.

Флорида славится тремя вещами: климатом, гольфом и количеством местных аллигаторов. По самым скромным подсчетам во всем штате живет целый миллион аллигаторов.

Некоторые из них настоящие гиганты, которые вполне могли бы существовать еще во времена динозавров. Расследование показало, что местные жители давно знают о существовании гиганта и даже дали ему прозвище мистер Горбун. Масса этого красавца превышает 350 килограммов, а длина достигает пяти метров.

Интересно, что во Флориде подобные гиганты — далеко не редкость. Некоторое время на камеры попала другая рептилия, выползшая прямо на поле для гольфа.