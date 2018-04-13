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Во владивостокском зоопарке кошка приютила новорожденных енотов
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Рыбке настал конец

Во владивостокском зоопарке кошка приютила новорожденных енотов 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Об этом на своей странице в Instagram рассказали сотрудники зоопарка, сообщает PRIMPRESS.
A post shared by ЗООПАРК САДГОРОД ВЛАДИВОСТОК (@zoopark_vl) on Apr 12, 2018 at 5:41pm PDT
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