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Uber согласилась следовать новым условиям отчетности об утечках
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Uber согласилась следовать новым условиям отчетности об утечках 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Uber согласилась соблюдать новые условия, установленные Федеральной торговой комиссией США в связи с крупной утечкой, которой подверглись данные водителей компании. Напомним, тогда комиссия обвинила Uber в намеренном введении потребителей в заблуждение относительно своих правил конфиденциальности.
Первоначально руководство Uber согласилось раскрыть информацию о любых будущих инцидентах, связанных с безопасностью, а также подписалось на периодические проверки в течение 20 лет.
В соответствии с новыми условиями, Uber теперь должна представлять Федеральной торговой комиссии каждый отчет о внутренней безопасности. Американская компания также должна сохранять определенные записи, касающиеся обнаруженных в своих системах уязвимостей и несанкционированного доступа к данным клиентов.
Если по каким-то причинам Uber не предоставила информацию, комиссия вполне может наложить штраф на руководство.
«Компания Uber усугубила свою позицию, введя клиентов в заблуждение относительно своих принципов конфиденциальности и безопасности. Наши новые меры контроля направлены на то, чтобы в будущем Uber не повторяла таких ошибок», — заявил представитель Федеральной торговой комиссии США.
Напомним, что в пошлом году Роскомнадзор направил в Uber запрос с требованием уточнить, затронула ли утечка персональных данных пользователей сервиса российских граждан. Об этом RNS сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
А в феврале Джон Флинн, главный специалист по информационной безопасности Uber, направил в комитет сената США письменные показания, в которых раскрываются подробности инцидента с крупнейшей утечкой данных клиентов.
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