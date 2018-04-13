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Контейнерную площадку в Соломенном обещают перенести
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Контейнерную площадку в Соломенном обещают перенести 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
После демонтажа контейнерной площадки будет ликвидирована несанкционированная свалка поблизости.
12 апреля состоялось выездное совещание с участием сотрудников управления жилищного хозяйства и управления благоустройства и экологии Администрации Петрозаводска, ПМУП «Автоспецтранс», ООО «Озон», управляющей организации ООО «Гарантия-Плюс» по вопросу переноса контейнерной площадки, установленной в районе пересечения улиц Детской и Труда, сообщает пресс-служба Администрации города.
Площадка для мусорных контейнеров располагается на общественной территории на улице Труда много лет. Прилегающий к ней участок находится в ненадлежащем состоянии, устроена несанкционированная свалка отходов.
Участники совещания согласились перенести контейнерную площадку и предварительно определили места нового размещения. После демонтажа контейнерной площадки Администрацией будут проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки, образовавшейся в непосредственной близости от контейнеров, а также субботник для приведения территории в надлежащее состояние.
Работы планируется выполнить до начала летнего сезона.
По материалам: ptzgovorit.ru
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