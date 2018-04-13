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В США газетный некролог помог полицейским найти преступника, сбежавшего из тюрьмы 37 лет назад
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В США газетный некролог помог полицейским найти преступника, сбежавшего из тюрьмы 37 лет назад 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Американские полицейские арестовали 58-летнего Стивена Майкла Пэриса, который почти 40 лет числился в розыске после побега из тюрьмы. Вычислить местонахождение беглеца помогла газетная заметка, в которой рассказывалось о кончине матери Пэриса. В ней упоминалось новое имя ее сына, сообщает
Fox News
Стивен Пэрис был задержан 12 апреля в своем офисе в Хьюстоне (штат Техас), где он работал под псевдонимом Стивен Майкл Чавес. Служба маршалов (судебных приставов) США уже подтвердила, что Чавес и Пэрис — одно лицо, о чем свидетельствует идентичность отпечатков их пальцев.
Стивен Пэрис совершил побег из тюрьмы Jess Dunn в Маскоги (штат Оклахома) в октябре 1981 года. На тот момент ему было 22 года. Ранее Пэрису вынесли приговор за наркоторговлю, назначив наказание в виде девяти лет лишения свободы. Из этого срока мужчина провел за решеткой полтора года, пишет
The Daily Mail
В течение тридцати с лишним лет имя Пэриса фигурировало в списке самых разыскиваемых преступников Оклахомы. А примерно полтора месяца назад к досье Стивена проявили интерес маршалы. Чиновники отыскали в одной из газет некролог, посвященный матери беглого наркоторговца. В заметке упоминался таинственный сын женщины, которого звали точно так же, как участника побега 37-летней давности, но фамилия у него была Чавес.
Пробив Стивена Чавеса по базам данных, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что он проживает в Хьюстоне.
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