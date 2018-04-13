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В Пекине состоялся торгово-инвестиционный форум «Пояс и путь»
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В Пекине состоялся торгово-инвестиционный форум «Пояс и путь» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 13 апреля /Синьхуа/ — На прошедшем накануне в Пекине торгово-инвестиционном форуме «Пояс и путь» китайские и зарубежные торгово-промышленные круги призвали в дальнейшем углублять торгово-экономическое сотрудничество в рамках «Пояса и пути», чтобы придать новый импульс развитию мировой экономики.
Заместитель председателя ВК НПКСК, председатель Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев Гао Юньлун присутствовал и выступил с программной речью на форуме.
Он выразил надежду на то, что торгово-промышленные круги смогут раскрыть собственное преимущество, принимать активное участие в строительстве «Пояса и пути». Кроме того, он также призвал международные организации содействовать развитию международной торговли и торговые ассоциации к созданию более широкого механизма сотрудничества и построения более эффективной платформы обслуживания.
В форуме приняли участие более 700 представителей правительств, известных предпринимателей, представителей торговых ассоциаций, ученых и представителей заинтересованных международных организаций из более чем 70 стран мира. -0-
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