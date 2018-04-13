Толщиномер лакокрасочного покрытия — принцип действия и другая полезная информация

Толщиномер краски позволяет получить подробную информацию о лакокрасочном покрытии автомобиля, что в некоторых ситуациях бывает просто необходимо. В то же время далеко не все автолюбители знают о существовании этого прибора и нюансах его использования. Поэтому мы подготовили для вас исчерпывающую информацию о толщиномере ЛКП.

1 В чем назначение прибора — доверяй, но проверяй

Автолюбителей, которые покупают новую машину из салона, толщина ЛКП кузова не интересует, но если приобретается б/у автомобиль, такая информация может быть очень полезной. Дело в том, что, измерив толщину краски, вы сможете узнать, перекрашивался ли кузов или какие-либо его отдельные детали. Если малярные работы проводились, это может свидетельствовать о следующих проблемах автомобиля:

машина была в ДТП — этот изъян легко определить по большой толщине слоя, что означает наличие шпаклевки;

кузов был поврежден коррозией.

Отклонение величины слоя краски от нормального значения может свидетельствовать о нарушениях в эксплуатации автоЕсли недобросовестный продавец скрыл эту информацию, обнаружение окрашенных участков может повлиять на цену автомобиля, или вы можете вообще отказаться от его покупки. Конечно, перекраска не всегда говорит о серьезных проблемах, иногда водители просто устраняют подобным образом сколы и царапины. Но в таком случае перекрашенные участки имеют небольшую площадь.

Надо сказать, что прибор может пригодиться не только покупателям подержанных авто. С его помощью можно определить и качество покраски — если перепад толщины лакокрасочного покрытия не превышает 10–20%, значит, поверхность покрашена качественно. Более серьезные перепады говорят о том, что работа выполнялась непрофессионально, если, конечно, не производились кузовные работы со шпаклевкой.

Чаще всего измеритель краски позволяет работать не только со стальными, но и с алюминиевыми поверхностями. Подобная функция может потребоваться для спортивных автомобилей или, к примеру, новых моделей Мерседес, имеющих алюминиевую крышку багажника. Некоторые модели позволяют узнать толщину краски даже на неметаллических поверхностях — пластике, дереве и т.д.

2 По какому принципу работает устройство — 4 варианта

Принцип действия устройства основан на определении расстояния от прибора, который прикладывается к окрашенной поверхности, до металла. В зависимости от способа определения расстояния, толщиномеры краски делят на несколько видов. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками.

Наиболее универсальными являются ультразвуковые приборы, так как они позволяют определять толщину краски не только на металлических поверхностях, но и на других. Это связано с тем, что такие приборы работают по принципу эхолота — издают ультразвук, который затем отражается от поверхности основания и фиксируется прибором. При этом электроника засекает время отражения и по нему рассчитывает толщину лакокрасочного покрытия. Полученные значения выводятся на дисплей.

Толщина слоя покрытия, с которым могут работать такие аппараты, составляет несколько сотен миллиметров. Поэтому таким устройствам можно найти применение даже в хозяйстве. Однако автомобилисты их практически не используют по причине большой погрешности (у дешевых моделей), а также высокой стоимости. Цена качественных аппаратов начинается от 30 000 рублей.

Вы можете найти на рынке и универсальный прибор, позволяющий определить толщину краски не только на металлических поверхностях, но и на другихЧаще всего в продаже можно встретить вихретоковые приборы. Они возбуждают на металлической поверхности вихревые токи. При этом расчет толщины слоя диэлектрика (ЛКП) происходит по интенсивности тока — чем тоньше слой лакокрасочного покрытия, тем интенсивней ток. Эти приборы достаточно точно определяют толщину, но имеют один недостаток — работают только на металлических поверхностях, графитовых и выполненных из различных сплавов, способных проводить токи. Кроме того, максимальная толщина слоя обычно не превышает 1-2 мм.

Примерно по такому же принципу работают и магнитноотрывные толщиномеры. Отличие от вихревых заключается в том, что они создают магнитное поле и измеряют напряжение в нем, т.е. силу отрыва магнита от металлического основания. Это позволяет узнать толщину диамагнетика, в качестве которого выступает слой ЛКП. Область применения этих устройств еще более ограничена, так как проверить толщину слоя краски ими можно только на поверхностях, которые магнитятся. Что касается погрешности, то она примерно такая же, как и у вихретоковых приборов. Максимальная толщина слоя тоже не превышает 2 мм. Правда, для определения толщины краски автомобиля этого вполне достаточно.

Существуют также индукционные приборы. Они, по сути, тоже относятся к магнитным, но работают несколько по иному принципу — используют для работы эффект Холла, позволяющий измерять плотность магнитного поля. Погрешность этих устройств составляет всего 2–3%, что является отличным показателем. К слову, при определении толщины автомобильной краски даже плюс-минус 10% особой роли не играют.

3 Определяем толщину покрытия — 60 или 300 микрон?

Пользоваться толщиномером очень просто. Как мы уже говорили выше, все расчеты аппарат выполняет автоматически и выводит показания на дисплей. Поэтому все, что вам нужно — это включить прибор и придавить его к поверхности лакокрасочного покрытия, чтобы сенсор плотно лежал на краске. Уже спустя несколько секунд прибор должен показывать результат. Вначале включайте прибор и только после этого прикладывайте его к поверхности. Если сразу приложить толщиномер к поверхности и после этого включить, произойдет сбой заводских настроек, соответственно, он не будет правильно работать.

Если толщиномер у вас новый, предварительно требуется его настройка (калибровка). Для этого в комплекте к прибору идут специальные калибровочные пластины. Чтобы произвести калибровку, нужно включить толщиномер и затем приложить его к пластине. После того, как замер будет выполнен, и устройство покажет результат, нажмите на кнопку «0», так как лакокрасочное покрытие на пластине отсутствует (толщина нулевая). Затем на металлическую пластину надо положить пластиковую пленку, которая тоже имеется в комплекте.

Чтобы не ошибиться в измерениях, первым делом включите прибор, после чего уже с уверенностью прикладывайте его к поверхностиПосле этого еще раз сделайте замер и после получения результата нажмите кнопку «К» (калибровка). Далее стрелками вверх/вниз полученное число следует изменить до показателя, указанного на пластиковой пластине. Затем еще раз нажмите кнопку «K», чтобы сохранить результат. Теперь устройство готово к работе.

Имейте в виду, что толщина краски определяется в микронах. 1 микрон равняется одной тысячной миллиметра. Соответственно, 1000 микрон — это 1 миллиметр. Как правило, толщина заводской покраски составляет от 60 до 150 микрон. Правда, на автомобилях Мерседес и БМВ последних годов выпуска толщина слоя достигает 180–247 микрон. Наиболее тонкое покрытие у «азиатов» — японские, корейские и китайские автомобили имеют толщину слоя ЛКП в пределах 80–145 микрон. Толщина краски американских и европейских машин варьируется в пределах 110-180 микрон.

Со временем толщина лакокрасочного покрытия уменьшается, так как в результате полировки и мойки постепенно удаляется верхний слой лака мелкими абразивными частичками.

Чтобы получить полную информацию о краске, сделайте замеры на разных участках кузова — дверях, крыльях, стойках, порогах, а также горизонтальных поверхностях. Все результаты запишите. Если после сравнения показателей окажется, что толщина колеблется в пределах 10-20%, это еще не говорит о том, что кузов подвергался малярным работам. Чаще всего на горизонтальных поверхностях краска тоньше, чем на вертикальных, что связано с ее плавным растеканием при покраске. Кроме того, как уже было сказано выше, внести свои коррективы в толщину может полировка.

Если же измерение показало, что толщина покрытия на разных участках отличается на 50–100 микрон, значит, отдельные участки кузова были окрашены. Если толщина покрытия достигает значения в 300 микрон или даже больше, значит, участок был не только повторно окрашен, но и зашпаклеван. Если толщина — 400–600 микрон, в этом месте металл был деформирован, и имеется большое количество шпаклевки.

4 Какой прибор выбрать — ET 11P или DT-156?

Об основных различиях разных приборов мы уже рассказали выше. Напоследок приведем краткий обзор моделей, что, наверняка, поможет вам выбрать подходящее устройство. Итак, одна из наиболее популярных среди автолюбителей моделей толщиномера — ET 11P. Это магнитный прибор, который может работать как с черными металлами по магнитноотрывной технологии, так и с цветными металлами по токовихревой технологии. Главная особенность этой модели заключается в том, что она адаптирована к условиям СНГ, т.е. способна работать даже при низких температурах.

Максимальная толщина слоя ЛКП, которую может без помех определить толщиномер ET 11P, составляет 1000 мкм, т.е. 1 мм. Погрешность прибора составляет ±10 мкм. Надо сказать, что прибор не требует ручного переключения режима работы, так как определяет тип материала в автоматическом режиме. Стоимость этой модели составляет около 7000 рублей.

Как мы видим, приборы для измерения толщины ЛКП отличаются не только моделями, но и технологиямиБолее совершенной является модель ETARI ЕТ-555, новинка 2017 года. Она работает по тому же принципу, что и вышеописанный аппарат, но способна определять толщину металла до 2000 мкм. Кроме того, не требует калибровки и отличается более высокой точностью. Также отметим, что аппарат обладает дополнительными функциями — фонарик и ультрафиолетовая лампа, которой, как утверждает производитель, можно даже проверять деньги на подлинность. Стоимость ЕТ-555 составляет около 8000 рублей.

Если ваш бюджет не сильно ограничен, можно обратить внимание на старшую модель ETARI — ET-600. Она обладает большим дисплеем и памятью, позволяющей запоминать последние 20 замеров. Данный прибор также относится к магнитным и способен измерять толщину лакокрасочных покрытий на цветных и черных металлах. Максимальная толщина слоя составляет 1500 мкм. Уровень погрешности не превышает 3%, что является одним из главных достоинств устройства. Как и младшая модель, толщиномер ET-600 обладает функцией автокалибровки. Стоимость аппарата составляет 8500 рублей. В своей категории это одна из лучших моделей по соотношению цена/качество.

Тем, кто желает приобрести относительно недорогой, но в то же время точный и функциональный измерительный прибор, можно порекомендовать модель DT-156, которую производитель классифицирует, как полупрофессиональную. Она тоже может определять толщину краски на разных типах металла. Максимальная толщина слоя составляет 1250 мкм, при этом погрешность составляет 1 мкм. Из особенностей модели DT-156 можно выделить:

USB интерфейс;

память на 320 измерений;

настраиваемые уровни тревоги.

Этот аппарат, прежде всего, подойдет страховым компаниям, которые часто осуществляют проверку и приемку автомобилей, а также автодилерам и т.д. Стоимость DT-156 составляет 9500 рублей.

Надо сказать, что существуют и профессиональные приборы с выносными датчиками для измерения толщины и погрешности лакокрасочного покрытия автомобиля, а также других металлических конструкций. Их стоимость начинается от 15000­–20000 рублей. Как вы видите, выбор достаточно большой. Поэтому главное — определиться с задачами, которые поставлены перед прибором, и тогда вы сможете подобрать для себя оптимальную модель.

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