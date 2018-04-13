«Самарский завод медицинских изделий» готовится к строительству в ОЭЗ «Тольятти»

Строительство будет осуществляться на земельном участке 3,1 га.

В настоящее время резидентом проводятся подготовительные работы на строительной площадке. В ходе реализации проекта в ОЭЗ «Тольятти» компания планирует вложить в развитие своего производства более 360 млн рублей. Ожидается, что на новом предприятии в ОЭЗ уже в 2019 г. начнется тестовый выпуск продукции. К этому времени на предприятии будет работать около 85 человек.

Напомним, проект ООО «СЗМИ» предполагает создание завода по выпуску одноразовых медицинских изделий — смотровых нитриловых перчаток. Планируемый объем производства — до 108 млн пар в год. В данный момент компания завершает проектные работы, проводит контрактацию с поставщиками основного технологического оборудования.

"В настоящее время доля российского производства медицинских одноразовых перчаток ничтожна мала (менее 2%), потребности рынка удовлетворяются в основном за счет импорта. Развивая проект в особой экономической зоне «Тольятти», мы способствуем развитию импортозамещения, — отметил исполнительный директор ООО «СЗМИ» Константин Кияткин. — Сейчас мы завершаем проектирование, в ближайшее время получаем всю необходимую разрешительную документацию и с началом строительного сезона выходим на площадку".