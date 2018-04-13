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Участникам сахалинского медиафорума раскрыли секреты продвижения спортпроектов в соцсетях
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Участникам сахалинского медиафорума раскрыли секреты продвижения спортпроектов в соцсетях 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Руководитель приморского SMM агентства «Воробей» Владимир Леляев рассказал участникам Первого Международного МедиаФорума российских островов об эффективном использовании соцсетей в работе спортивного журналиста.
Эксперт рассказал о базовых правилах продвижения того или иного проекта через социальные сети, а также указал на основные ошибки, которые часто допускают журналисты.
«Основная проблема журналистов, которые освещают крупные мероприятия, заключается в их отношении к самим социальным сетям, — приводит его слова сообщает ИА SakhalinMedia. — То есть они относятся к этому, как к чему-то посредственному, делают все для галочки».
Леляева подчеркнул, что соцсети являются мощным инструментом для продвижения. Однако они работают по определенным правилам и приносят пользу, только если следовать конкретным инструкциям.
В частности эксперт упомянул о предстоящих первых зимних спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут на Сахалине в феврале следующего года. «Это отличный проект, о котором можно рассказать огромному количеству людей через социальные сети. При этом вы сможете «выиграть» не только сахалинскую аудиторию, но и дальневосточную, и даже дойти до Урала».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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