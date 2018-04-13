Три региона договорились о сотрудничестве в рамках проекта «Енисейская Сибирь» 

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Главы Краснояского края, Республики Хакасия и Республики Тыва подписали в пятницу на Красноярском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Енисейская Сибирь», передает корр. ТАСС с церемонии подписания.
Соглашение подписали врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол.
"То, что сегодня был дан старт «Енисейской Сибири», это требование жизни. Это первый шаг (в реализации экономического проекта — прим. ТАСС)", — прокомментировал подписание полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
В «Енисейскую Сибирь» входят масштабные инвестиционные проекты "Норникеля", «Полюса», СГК, предполагается строительство железной дороги Курагино-Кызыл и освоение Элегестского угольного месторождения, развитие сельского хозяйства. «Масштаб этих проектов, а также их межрегиональный характер дал нам основание объединить их в один мегапроект», — сказал на роад-шоу по презентации «Енисейской Сибири» врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Енисейская Сибирь — мегапроект по совместному развитию трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии. Был инициирован врио губернатора края Александром Уссом в прошлом году. В феврале 2018 года идею создания этой экономической зоны поддержал президент России Владимир Путин.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.