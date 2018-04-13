В Адыгее задержали 11 нелегальных мигрантов

Бойцы ОМОН и авиационного отряда специального назначения Отдела Росгвардии по Республике Адыгея оказали силовую поддержку оперативникам ФСБ России по региону при задержании уроженцев ближнего зарубежья, находившихся на территории страны с нарушением миграционного законодательства.

«Оперативные мероприятия проводились на территории хутора Хомуты Тахтамукайского района. Правоохранители проверили законность пребывания и трудоустройства более 40 иностранцев и выявили 11 мигрантов, нарушивших законодательство РФ , рассказали в Росгвардии по РА.

В отношении девяти из них составлены протоколы об административном правонарушении за незаконную трудовую деятельность, они предстанут перед судом, на заседании которого будет рассмотрен вопрос об их административном выдворении из страны.

Двое задержанных нарушили правила въезда и режима пребывания на территории Российской Федерации.