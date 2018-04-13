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Кандидат в президенты Черногории заявил о желании улучшить отношения с РФ
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Кандидат в президенты Черногории заявил о желании улучшить отношения с РФ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-депутат парламента Черногории 56-летний Младен Боянич, который является кандидатом от оппозиции на пост президента страны, заявил, что в случае избрания постарается улучшить отношения Подгорицы и Москвы.
Как передает РИА Новости, одним из приоритетов для политика является скорейшее вступление страны-кандидата Черногории в Европейский союз.
"Однако надеюсь, что это не будет препятствовать отношениям с Россией, и буду стараться, чтобы отношения России и Черногории улучшились, нормализовались, и вопрос санкций ушел бы в прошлое. Они не были нужны, и уверен, что Европейский союз и Черногория поймут, что никто не имеет пользы от этого, только вред", — сказал Боянич.
Седьмые с 1990 года по счету выборы президента состоятся в Черногории 15 апреля. Правом голоса обладают 534 тысячи граждан. Государственная избирательная комиссия Черногории утвердила семь кандидатов в президенты.
Младен Боянич получил поддержку оппозиционных движений Демократический фронт, «Демократы» и URA. Результаты опросов свидетельствуют, что политик может стать главным конкурентом фаворита предвыборной гонки — экс-премьера и главы правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановича.
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