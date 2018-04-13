На станции «Пионерской» в Волгограде готовятся к монтажу новых эскалаторов

Станция метротрама «Пионерская» в Волгограде готова к монтажу новых энергосберегающих эскалаторов. В скором времени здесь начнется установка нового подъемного оборудования, а пока место проведения работ ограждено в целях безопасности.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, эскалаторы будут достигать в высоту шесть метров, а ширина ступени составит один метр. Комплектующие подъемного оборудования сделаны из современных, износостойких материалов. Новые эскалаторы отличаются пониженным уровнем шума, а также тем, что скорость движения зависит от присутствия людей на подъемнике, что позволяет сэкономить электроэнергию и увеличить ресурс работы устройства.

После установки эскалаторов на станции «Пионерской», новое подъемное оборудование появится на станциях «Комсомольская» и «Площадь Ленина». Их хотят запустить уже в мае 2018 года.

Напомним, что ранее работа подъемников на четырех станциях была приостановлена из-за высокой степени их изношенности.