Почему матери просыпаются уставшими: многодетная мама поделилась видео, показав, как она спит ночью

Мелани Дарнелл (Melanie Darnell), счастливая мама троих детей, считает, что «обязанности родителей не заканчиваются с заходом солнца». Многодетная мама ведет аккаунт в инстаграме, где делится секретами, как быть хорошей матерью и при этом держать себя в форме. У Мелани 90 тысяч подписчиков, и недавно их количество стало стремительно увеличиваться из-за одного видео, которым она поделилась. Как оказалось, проблема, ради которой и затевались ночные съемки, знакома большинству родителей.

10 месяцев подряд Мелани просыпалась с утра разбитой и невыспавшейся. Тогда она решила провести небольшой эксперимент. На потолок своей спальни она прикрепила камеру, чтобы снять ночной сон. Или не сон, как оказалось.

Видео показывает то, что мы и так знаем: у родителей нет ни отпуска, ни выходных, если ребенок нуждается во внимании и заботе.

Источник: Bored Panda

A post shared by Melanie Darnell (@fitmomma4three) on Apr 4, 2018 at 8:30pm PDT 10-месячный малыш едва спал ночью. Потом около часа ночи заплакал его двухлетний брат, у которого небольшое воспаление уха, и Мелани успокаивала его. Ну а в шесть утра — подъем. Так что неудивительно, что мамы просыпаются с утра уставшими.

A post shared by Melanie Darnell (@fitmomma4three) on Apr 8, 2018 at 9:31pm PDT Мелани с мужем.

A post shared by Melanie Darnell (@fitmomma4three) on Mar 15, 2018 at 5:25pm PDT Также Мелани работает бухгалтером и аудитором.

A post shared by Melanie Darnell (@fitmomma4three) on Apr 1, 2018 at 2:22pm PDT Многодетная мама рассказывает в инстаграм-аккаунте, как сохранить форму.

A post shared by Melanie Darnell (@fitmomma4three) on Apr 15, 2018 at 8:29pm PDT После публикации видео Мелани получила кучу положительных отзывов.

A post shared by Melanie Darnell (@fitmomma4three) on Apr 3, 2018 at 9:39pm PDT Родители благодарили ее за предельную честность.

A post shared by Melanie Darnell (@fitmomma4three) on Mar 6, 2018 at 7:32am PST «Я надеялась, что, посмотрев мое видео, многие мамы со всего мира почувствуют поддержку и единение в тот момент, когда они не спят по ночам, убаюкивая ребенка в темноте. Все вместе мы разделяем уникальный опыт материнства».

A post shared by Melanie Darnell (@fitmomma4three) on Feb 4, 2018 at 2:44pm PST A post shared by Melanie Darnell (@fitmomma4three) on Mar 16, 2018 at 9:14pm PDT