Бруклин Бекхэм, Рианна, Джиджи Хадид, Джастин Бибер: звезды отдыхают на «Коачелле»

April 14 ✨

A post shared by @ gigihadidstyle on Apr 15, 2018 at 7:22am PDT Бруклин Бекхэм

Пэрис Хилтон

Justin at Coachella?❤ Such a baby? ~lafayette? #justinbieber #justin #bieber #coachella Follow us on separate like @buteraestrabao and @missaributera

A post shared by Justin&Ariana? (@jarianababiess) on Apr 15, 2018 at 5:17am PDT #parisjackson leaving Coachella with @andreigillott?♥ @parisjackson

A post shared by paris jackson (@parisjacksonhappy) on Apr 15, 2018 at 6:13am PDT Рита Ора

[NEW] Rihanna at the @fentyxpuma ‘Drippin’ pool party at Coachella 2018. — Rihanna Coachella 2018 FentyxPuma etkinliğinden.

A post shared by badgalriri? (@rihneed) on Apr 15, 2018 at 8:11am PDT Coachella 2018 flow?

A post shared by Tygaspics (@tygaspics) on Apr 15, 2018 at 6:37am PDT