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Кузбасские метрологи значительно расширили область аккредитации
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Кузбасские метрологи значительно расширили область аккредитации 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») расширил область аккредитации в области обеспечения единства измерений для оказания услуг по поверке средств измерений механических и геометрических величин; измерений параметров потока, расхода, уровня, объема веществ, физико-химического состава и свойств веществ; теплофизических и температурных измерений, оптических и оптико-физических измерений; измерений времени и частоты, электрических и магнитных величин, акустических величин, средств измерений медицинского назначения.
«Аккредитация в дополнительной области в части обеспечения единства измерений является важной составляющей метрологического обеспечения измерений в нашем регионе. — Отметил директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталий Гринцев. — Она дает возможность специалистам центра оказывать предприятиям Кемеровской области услуги, направленные на оптимизацию управления технологическими процессами в режиме «одного окна», что является важной составляемой в развитии промышленного комплекса Кузбасса».
Для справки: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области» (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») реализует полномочия Росстандарта в Кемеровской области в сфере технического регулирования и метрологии, стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки соответствия, экспертизы промышленной безопасности, сертификации и испытаний.
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» имеет филиал в г. Новокузнецке, который организует и проводит все работы по стандартизации и метрологии на территории юга Кузбасса — основном месте сосредоточения предприятий металлургического и угольного комплекса.
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