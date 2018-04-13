Кузбасские метрологи значительно расширили область аккредитации

ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») расширил область аккредитации в области обеспечения единства измерений для оказания услуг по поверке средств измерений механических и геометрических величин; измерений параметров потока, расхода, уровня, объема веществ, физико-химического состава и свойств веществ; теплофизических и температурных измерений, оптических и оптико-физических измерений; измерений времени и частоты, электрических и магнитных величин, акустических величин, средств измерений медицинского назначения.

«Аккредитация в дополнительной области в части обеспечения единства измерений является важной составляющей метрологического обеспечения измерений в нашем регионе. — Отметил директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталий Гринцев. — Она дает возможность специалистам центра оказывать предприятиям Кемеровской области услуги, направленные на оптимизацию управления технологическими процессами в режиме «одного окна», что является важной составляемой в развитии промышленного комплекса Кузбасса».

Для справки: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области» (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») реализует полномочия Росстандарта в Кемеровской области в сфере технического регулирования и метрологии, стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки соответствия, экспертизы промышленной безопасности, сертификации и испытаний.