Главреда «Областной газеты» избили в Екатеринбурге

«Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате — ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро. При этом способ совершения преступления почти полностью совпадает с эпизодами, описанными в статье, ранее опубликованной в «Областной газете» — «Это очень похоже на терроризм»: что известно о «коммунальных войнах» Екатеринбурга», — заявил сам Полянин, слова которого приводятся на сайте «Областной газеты».

В упомянутой им статье речь шла о «коммунальных войнах» в Екатеринбурге — поджогах автомобилей и обстрелах офисов. Задавались вопросы сотрудникам полиции о том, почему до сих пор не раскрыт ни один резонансный конфликт из сферы ЖКХ.

По факту избиения Полянина организована доследственная проверка. Отрабатываются разные версии, в том числе бытовая и связанная с профессиональной деятельностью травмированного. По итогам проверки будет принято процессуальное решение