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Главреда «Областной газеты» избили в Екатеринбурге
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Главреда «Областной газеты» избили в Екатеринбурге 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ЕАН
Главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина избили в Екатеринбурге в четверг вечером, сообщили в службе информации издания.
«Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате — ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро. При этом способ совершения преступления почти полностью совпадает с эпизодами, описанными в статье, ранее опубликованной в «Областной газете» — «Это очень похоже на терроризм»: что известно о «коммунальных войнах» Екатеринбурга», — заявил сам Полянин, слова которого приводятся на сайте «Областной газеты».
В упомянутой им статье речь шла о «коммунальных войнах» в Екатеринбурге — поджогах автомобилей и обстрелах офисов. Задавались вопросы сотрудникам полиции о том, почему до сих пор не раскрыт ни один резонансный конфликт из сферы ЖКХ.
По факту избиения Полянина организована доследственная проверка. Отрабатываются разные версии, в том числе бытовая и связанная с профессиональной деятельностью травмированного. По итогам проверки будет принято процессуальное решение
Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о нападении. По его словам, ЧП случилось в четверг примерно в 19.00 по местному времени во дворе дома пострадавшего. По предварительным сведениям, нападавших было двое. Они причинили мужчине травму и скрылись, передает РИА «Новости».
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