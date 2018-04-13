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Центробанк отозвал лицензию у столичной НКО «Лидер»
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Центробанк отозвал лицензию у столичной НКО «Лидер» 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Центральный банк РФ отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации акционерного общества «Лидер» (НКО АО «Лидер») Москвы. Документ опубликован на официальном сайте ЦБ РФ.
«Приказываю отозвать с 13 апреля 2018 г. лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Небанковская кредитная организация акционерное общество „Лидер“.
Дата регистрации 5 сентября 1996 г.», — сообщается в документе.
Отмечается, что в деятельности НКО АО «Лидер» были установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2018 г., кредитная организация занимала 488 место в банковской системе РФ.
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