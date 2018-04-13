Центробанк отозвал лицензию у столичной НКО «Лидер»

«Приказываю отозвать с 13 апреля 2018 г. лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Небанковская кредитная организация акционерное общество „Лидер“.

Дата регистрации 5 сентября 1996 г.», — сообщается в документе.

Отмечается, что в деятельности НКО АО «Лидер» были установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем.