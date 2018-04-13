Тарифы на проезд по канатной дороге от Воробьевых гор до комплекса «Лужники» объявят в мае

Тарифы на проезд по канатной дороге от Воробьевых гор до комплекса «Лужники» станут известны в мае 2018 г. Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе компании «Новая Лига», занимающейся строительством дороги.

«У нас будет «зимний» тариф для обслуживания горнолыжного спуска и «транспортный» тариф для пассажиров, которые просто хотят проехать от Воробьевых гор до «Лужников». Точная стоимость проезда по обоим тарифам станет известна в мае», — заявили в пресс-службе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что канатная дорога будет оборудована кабинками, произведенными компанией Lamborghini. Протяженность канатной дороги составит 737 м. Ее будут обслуживать три станции — на ул. Косыгина (верхняя), на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной (нижняя). Открытие приурочено к чемпионату мира по футболу.