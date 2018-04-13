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Тарифы на проезд по канатной дороге от Воробьевых гор до комплекса «Лужники» объявят в мае
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Тарифы на проезд по канатной дороге от Воробьевых гор до комплекса «Лужники» объявят в мае 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Тарифы на проезд по канатной дороге от Воробьевых гор до комплекса «Лужники» станут известны в мае 2018 г. Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе компании «Новая Лига», занимающейся строительством дороги.
«У нас будет «зимний» тариф для обслуживания горнолыжного спуска и «транспортный» тариф для пассажиров, которые просто хотят проехать от Воробьевых гор до «Лужников». Точная стоимость проезда по обоим тарифам станет известна в мае», — заявили в пресс-службе.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что канатная дорога будет оборудована кабинками, произведенными компанией Lamborghini. Протяженность канатной дороги составит 737 м. Ее будут обслуживать три станции — на ул. Косыгина (верхняя), на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной (нижняя). Открытие приурочено к чемпионату мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов — на — Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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