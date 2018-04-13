Челябинская компания по решению суда вернет муниципалитету арендованные здания

Недавно во время осуществления прокурорского надзора был установлен факт незаконного предоставления администрацией Андреевского сельского поселения Брединского района юридическому лицу в аренду четырех нежилых зданий, общей площадью 7 тыс. 675,8 кв. м., на 49 лет в нарушение требований законодательства о защите конкуренции.

В соответствии с действующим законодательством муниципальное имущество могло быть предоставлено в аренду только по результатам торгов. Однако органом местного самоуправления договор аренды в отношении нежилых помещений заключен без проведения установленных законом конкурентных процедур.