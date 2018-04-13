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Челябинская компания по решению суда вернет муниципалитету арендованные здания
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Челябинская компания по решению суда вернет муниципалитету арендованные здания 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Недавно во время осуществления прокурорского надзора был установлен факт незаконного предоставления администрацией Андреевского сельского поселения Брединского района юридическому лицу в аренду четырех нежилых зданий, общей площадью 7 тыс. 675,8 кв. м., на 49 лет в нарушение требований законодательства о защите конкуренции.
В соответствии с действующим законодательством муниципальное имущество могло быть предоставлено в аренду только по результатам торгов. Однако органом местного самоуправления договор аренды в отношении нежилых помещений заключен без проведения установленных законом конкурентных процедур.
Указанные обстоятельства повлекли нарушение прав других субъектов предпринимательской деятельности, и послужили основанием для обращения прокуратуры области в арбитражный суд с требованиями о признании данного договора недействительным, возврате всего полученного по сделке. По результатам рассмотрения искового заявления арбитражным судом требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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