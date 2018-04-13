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Городские власти назвали сроки, когда на дорогах опять появится разметка
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Городские власти назвали сроки, когда на дорогах опять появится разметка 

ngs.ru 27 минут назад
Фото: ngs.ru
Разметку на дороги Новосибирска начнут наносить в конце апреля.
Об этом сообщил сегодня начальник главного управления и благоустройства мэрии Юрий Сердюк.
По его словам, городские дорожники закупили дополнительную технику для разметки — теперь её должны наносить одновременно на большом количестве улиц, а «не тянуть до сентября».
«Я задавался вопросом, почему разметка испаряется. Я думаю, [что] по двум причинам: шипы — это абразив, особенно при старте торможении на перекрестках. Уборка — мы скоблим снег до асфальта, используем песко-соляную смесь — разметка стирается. Хотя есть более щадящие смеси, но пока ситуация такова», — признался мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
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