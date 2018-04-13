Городские власти назвали сроки, когда на дорогах опять появится разметка

Разметку на дороги Новосибирска начнут наносить в конце апреля.

Об этом сообщил сегодня начальник главного управления и благоустройства мэрии Юрий Сердюк.

По его словам, городские дорожники закупили дополнительную технику для разметки — теперь её должны наносить одновременно на большом количестве улиц, а «не тянуть до сентября».