«Он точно настоящий?»: Ирина Дубцова покормила оленя с руки

Российская певица Ирина Дубцова удивила поклонников снимком, на котором запечатлела себя с оленем, стоящим буквально в шаге от нее. Удивленные такой картиной, пользователи сети искренне усомнились, что дикий зверь отважился бы так близко подойти к человеку.

Отечественная артистка эстрады Ирина Дубцова поделилась с почитателями фотографией, которую сделала будучи в Приморском Сафари-парке. Там певица наслаждалась общением с природой, захватив с собой лакомства для местных обитателей. К немалой радости Ирины, ей навстречу вышел олень, и знаменитость с большим восторгом принялась кормить его прямо с руки, о чем и сообщила своим поклонникам, обнародовав селфи с представителем дикой природы.

О любви артистки к животным знают многие ее почитатели — в свое время звезда держала в доме трех кошек, с которыми, к немалому огорчению, ей пришлось расстаться по рекомендации врачей. Теперь все общение с миром животных у Дубцовой происходит за пределами дома. «Мы — я и олень какой-то», — разделила свой восторг Ирина с преданными фанатами. Впрочем, к представленному доказательству трогательной встречи многие пользователи сети отнеслись весьма скептически.

Так, некоторые поклонники честно признались, что сами бы побоялись близко подходить к диким животным, поскольку справедливо считают это опасной затеей. Другие и вовсе подвергли сомнению возможность кормить оленя с руки, ведь животные боятся людей и стараются держаться на расстоянии. «Олень выглядит как чучело» «Так близко с диким зверем опасно же быть!» «Муляж оленя» «Олень прям ручной? Никогда не кормила с руки оленя» «Он точно настоящий?»

К слову, в защиту Дубцовой выступили те пользователи сети, которым доводилось бывать в подобном парке. Они со всей авторитетностью подтвердили, что животные и в самом деле как ручные и никакой опасности не несут, а потому можно смело брать для них угощения и наслаждаться общением с дикой природой.