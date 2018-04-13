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В Симферополь прибыл «Поезд Победы»
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В Симферополь прибыл «Поезд Победы» 

РИА Новости Крым 32 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. На перрон железнодорожного вокзала Симферополя в пятницу прибыл «Поезд Победы», маршрут которого проходит по городам Крыма, празднующих в эти весенние дни 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистких захватчиков, передает корреспондент РИА Новости Крым.
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"Поезд Победы" — уникальный состав, укомплектованный платформой, на которой размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны. В вагоне-теплушке, украшенном кумачовыми лозунгами: «Дошли до Берлина!» и «Наше дело правое — мы победили!» — оборудован передвижной музей. Ретро-поезд ежегодно прибывает в города Крыма в рамках всероссийской патриотической акции «Дорогами Победы».
Сотни симферопольцев с цветами встретили «Поезд Победы», в том числе ветераны Великой Отечественной войны, представители крымской власти и руководители Симферополя.
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Приветствуя участников мероприятия, вице-премьер-министр РК — министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский обратил внимание на обилие молодежи среди участников акции.
"Мы низко кланяемся вам за ваш подвиг, ваш труд, — обратился он к ветеранам Великой Отечественной войны, участвующим в акции. — Благодарим вас, что вы подарили нам мир, этот праздник… Мы будем передавать из поколения в поколения, из рук в рук эту память".
Со своей стороны глава администрации Симферополя Игорь Лукашев пожелал участникам акции счастья и здоровья. «Мы будем продолжать такие акции. Администрация города Симферополя поддерживает такие инициативы… Вместе мы сделаем так, чтобы наше славное прошлое не было забыто. Это наш долг», — подчеркнул он.
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Выступая перед собравшимся, председатель Симферопольского городского союза ветеранов войны труда и военной и государственной службы Николай Коробчук отметил, что «Поезд Победы» наглядно символизирует подвиги железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.
"Как и «Бессмертный полк», «Поезд Победы» стал символом объединения нашего народа вокруг исторической памяти. «Поезд Победы» — это живая история, каждый вагон представляет собой передвижную музейную ценность. В этих теплушках наши отцы, деды, прадеды отправлялись на фронт, в этих теплушках они возвращались с Победой домой. И нам важно беречь об этом память", — подчеркнул общественник.
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Ранее «Поезд Победы» побывал в Армянске, Красноперекопске, Джанкое, поселках Красногвардейское, Нижнегорский, Советское и Кировское, городе-герое Керчи, поселке Ленино, Феодосии. После Симферополя состав прибудет в пгт Гвардейское, Саки, Евпаторию и Бахчисарай.
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