В Совфеде назвали возможные действия по поводу вмешательства в выборы президента 

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета готовится представить свои предложения, касающиеся действий в отношении лиц и организаций, которые вмешивались в выборы Президента России. Такой доклад предадут гласности после инаугурации главы государства в мае 2018 года, и в нём будут фигурировать 12 СМИ, которые, по мнению сенаторов, пытались оказать негативное влияние на ход избирательной кампании.
«Есть целый ряд мероприятий, который Совет Федерации намерен реализовать, которые будут прописаны в специальном докладе по поводу вмешательства в президентские выборы. Мы намерены предать доклад гласности после инаугурации Президента Российской Федерации в мае», — сказал глава комиссии, зампредседателя Комитета палаты регионов по международным делам Андрей Климов «Парламентской газете».
Он сообщил, что во время избирательной кампании были нарушены десять статей Уголовного кодекса и другие правовые акты, которые в том числе напрямую запрещают в любой форме иностранцам участвовать в российских выборах, кроме оговорённых для этого случаев, например, в качестве наблюдателей.
По мнению Андрея Климова, за такие нарушения необходимо привлекать к ответственности всех физических и юридических лиц, независимо от того, «паспорт какой страны у гражданина или господина в кармане и где они находятся — на территории России или за её пределами».
«Пока доклад не опубликован, я не могу говорить от имени комиссии, но могу сказать как гражданин Российской Федерации. Я уверен, что мы слишком осторожно применяем Уголовный, Административный и другие кодексы в отношении тех, кто имеет иностранные паспорта или находится за пределами Российской Федерации, и этой практике пора положить конец», — указал Климов.
«На это государству нужно выделить средства, а также в Министерстве внутренних дел, Следственном комитете и в Прокуратуре России должны появиться соответствующие специалисты», — считает он.
К тому же, подчеркнул сенатор, с «фейковой информацией» поможет бороться соответствующий законопроект сенаторов и депутатов Госдумы, который 12 апреля приняли в первом чтении.
В докладе Временной комиссии будет фигурировать 12 СМИ, которые вещают на русском языке и языках народов России и которые, по мнению парламентария, являются «рупорами государственной пропаганды конкретных стран — членов НАТО».
«Мониторинг президентской избирательной кампании показал, что было более 1000 случаев вмешательства», — сказал Климов.
Он подчеркнул, что речь идёт не об информировании граждан об избирательной кампании или экспертных оценочных мнениях, а о сознательном перекосе информации. По данным доклада, соотношение позитивной и негативной информации о самой российской избирательной системе в этих источниках — 1 к 54, — а все упоминания о победителе выборов Владимире Путине были исключительно негативные, в то время как в отношении других кандидатов был такой же объём упоминаний, но в пропагандистском ключе.
«Около 20 процентов публикаций были фактическими призывами к так называемой забастовке избирателей, что прямо вписывается в нарушения статьи Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает целый букет наказаний за препятствование нашим гражданам и воспользоваться своим конституционным правом и участвовать в выборах», — добавил сенатор.
Вопросы также вызвали источники финансирования СМИ, которое находится, согласно исследованию сенаторов, в серой зоне, и анонимно осуществляется из структур США, Британии, Германии и Франции, а также отдельные авторы публикаций в этих СМИ, «одновременно фигурирующие как сотрудники филиалов иностранных организаций либо структур, которые признаны у нас иностранными агентами или нежелательными организациями».
Часть из этих медиа уже входит в список СМИ-иностранных агентов, которые составил Минюст, — это «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Idel. Реалии», «Сибирь. Реалии», телеканал «Настоящее время».
Кроме того, члены комиссии Совета Федерации считают, что избирательное российское право нарушили Русская служба Би-би-си, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle и французская радиостанция RFI. Станут ли они тоже иностранными агентами и распространятся ли на них соответствующие ограничения (обязанность указывать принадлежность к иностранным агентам в публикациях и жёсткий аудит их финансов), решит уполномоченный государственный орган — Минюст — на основе анализа, проведённого комиссией, заключил Андрей Климов.