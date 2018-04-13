В Совфеде назвали возможные действия по поводу вмешательства в выборы президента

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета готовится представить свои предложения, касающиеся действий в отношении лиц и организаций, которые вмешивались в выборы Президента России. Такой доклад предадут гласности после инаугурации главы государства в мае 2018 года, и в нём будут фигурировать 12 СМИ, которые, по мнению сенаторов, пытались оказать негативное влияние на ход избирательной кампании.

«Есть целый ряд мероприятий, который Совет Федерации намерен реализовать, которые будут прописаны в специальном докладе по поводу вмешательства в президентские выборы. Мы намерены предать доклад гласности после инаугурации Президента Российской Федерации в мае», — сказал глава комиссии, зампредседателя Комитета палаты регионов по международным делам Андрей Климов Парламентской газете ».

Он сообщил, что во время избирательной кампании были нарушены десять статей Уголовного кодекса и другие правовые акты, которые в том числе напрямую запрещают в любой форме иностранцам участвовать в российских выборах, кроме оговорённых для этого случаев, например, в качестве наблюдателей.

По мнению Андрея Климова, за такие нарушения необходимо привлекать к ответственности всех физических и юридических лиц, независимо от того, «паспорт какой страны у гражданина или господина в кармане и где они находятся — на территории России или за её пределами».

«Пока доклад не опубликован, я не могу говорить от имени комиссии, но могу сказать как гражданин Российской Федерации. Я уверен, что мы слишком осторожно применяем Уголовный, Административный и другие кодексы в отношении тех, кто имеет иностранные паспорта или находится за пределами Российской Федерации, и этой практике пора положить конец», — указал Климов.

К тому же, подчеркнул сенатор, с «фейковой информацией» поможет бороться соответствующий законопроект сенаторов и депутатов Госдумы , который 12 апреля приняли в первом чтении.

В докладе Временной комиссии будет фигурировать 12 СМИ, которые вещают на русском языке и языках народов России и которые, по мнению парламентария, являются «рупорами государственной пропаганды конкретных стран — членов НАТО ».

«Мониторинг президентской избирательной кампании показал, что было более 1000 случаев вмешательства», — сказал Климов.

Он подчеркнул, что речь идёт не об информировании граждан об избирательной кампании или экспертных оценочных мнениях, а о сознательном перекосе информации. По данным доклада, соотношение позитивной и негативной информации о самой российской избирательной системе в этих источниках — 1 к 54, — а все упоминания о победителе выборов Владимире Путине были исключительно негативные, в то время как в отношении других кандидатов был такой же объём упоминаний, но в пропагандистском ключе.

«Около 20 процентов публикаций были фактическими призывами к так называемой забастовке избирателей, что прямо вписывается в нарушения статьи Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает целый букет наказаний за препятствование нашим гражданам и воспользоваться своим конституционным правом и участвовать в выборах», — добавил сенатор.

Вопросы также вызвали источники финансирования СМИ, которое находится, согласно исследованию сенаторов, в серой зоне, и анонимно осуществляется из структур США , Британии, Германии Франции , а также отдельные авторы публикаций в этих СМИ, «одновременно фигурирующие как сотрудники филиалов иностранных организаций либо структур, которые признаны у нас иностранными агентами или нежелательными организациями».