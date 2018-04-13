2800 жалоб направили краснодарцы на работу управляющих компаний в 2018 году

По словам начальника городского управления по жилищным вопросам Александра Рудя, немало таких управляющих организаций, которые до сегодняшнего дня не знают о том, что администрация города наделена отдельными полномочиями по проведению внеплановых выездных проверок их деятельности. Отдельные УК позволяют себе не являться на проведение контрольных мероприятий или не предоставить сведения, необходимые для проведения инспекции. А ведь цель таких проверок одна: устранить возможные нарушения и сделать жизнь горожан комфортнее.

Он напомнил, что для компаний, которые нарушают жилищное законодательство, предусмотрены крупные денежные штрафы. В 2018 г. управление по жилищным вопросам Краснодара уже провело 25 проверок, выдало 10 предписаний на устранение нарушений.

Как сообщил Рудь, уже в 2018 году в городское управление по жилищным вопросам поступило 2 792 жалобы на деятельность управляющих многоквартирными домами организаций. Основную их долю составляют нарекания жильцов на качество содержания и ремонта жилищного фонда — около 35%, предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества — 31%, самовольная перепланировка и переустройство — 15%. По всем обращениям граждан назначены проверки.

«Согласно изменениям в законодательстве, руководители управляющих компаний теперь обязаны не реже одного раза в месяц проводить приём граждан, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в управлении этих УК. Это может помочь минимизировать число жалоб на деятельность организаций, работающих в жилищно-коммунальной сфере», — сказал Александр Рудь, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.