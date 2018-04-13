В Уфе пройдёт экологический диктант

19 апреля в Уфе в рамках республиканской недели экологической грамотности пройдет экологический диктант. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии Башкирии.

Проверить свои знания в сфере экологии смогут учащиеся школ, учреждений дополнительного образования естественнонаучной направленности. Для участия в диктанте необходимо отправить заявку на электронный адрес: ufa-debs@yandex.ru Пройдёт он 19 апреля в 15.00 по адресу: Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3а, БГПУ им. М. Акмуллы, 2 корпус, аудитория 202.

Победителей наградят дипломами и памятными призами, участников — сертификатами, учителей — благодарственными письмами.

Результаты диктанта будут высланы на электронный адрес, указанный при заполнении заявки.

Для тех, кто не сможет прийти 19 апреля, 20 апреля на сайте ДО ДЭБЦ: ufa-debs@yandex.ru будут размещены вопросы для дистанционного участия в диктанте.