К открытию весенней охоты: в заповедниках охотиться нельзя!

В Оренбуржье пришла весна. В степях активно тает снег, на реках начинается половодье. Миллионы пролетных птиц потянулись с зимовок к местам гнездования. На водоемах, заливных лугах и полях появляются различные виды водоплавающих птиц. В лесах активно токуют глухари, тетерева, вальдшнепы. В этот период на территории Оренбургской области в течение десяти календарных дней будет осуществляться весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь. В 2018 году любительская и спортивная охота на пернатую дичь на всей территории Оренбургской области будет осуществляться в период с 14 по 23 апреля.

ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» напоминает, что на территориях государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» охота категорически запрещена.

Кроме того, на сопредельных с заповедниками территориях в период весенней охоты запрещается:

охота на глухаря, рябчика, лысуху, камышницу, серого гуся, вальдшнепа на утренней тяге;охота на самок уток и тетеревов;охота с подхода;охота на все виды гусей на реках, озерах, водохранилищах и на их островах, на расстоянии менее 200 метров от уреза воды реки Урал, с учётом весеннего разлива рек;охота с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи и подачи добытой пернатой дичи;применение электронных манков;использование охотничьего огнестрельного оружия с нарезными стволами;использование охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров, и пулями;использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи.

Обращаем внимание, что за незаконную охоту на территории государственных природных заповедников не зависимо от причиненного ущерба предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере до 200 000 рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев. Охота с использованием лицом служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается штрафом от 100 000 до 300 000 рублей либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.