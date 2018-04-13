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В Самаре за 101 млн руб. установят временные дорожные знаки для ЧМ-2018
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В Самаре за 101 млн руб. установят временные дорожные знаки для ЧМ-2018 

АиФ-Самара 41 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для выполнения работ по созданию системы городской навигации для чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте госзакупок.
Контракт, стоимостью 41 541 264,70 рублей, предусматривает установку на автодорогах регионального значения временных дорожных знаков (в том числе и знаков на выделенных линиях для общественного транспорта), ограждений, фан-барьеров, светофоров, 34 табло прибытия транспорта, 34 солнечные электростанции, тентов для персонала, кубов и стел FIFA, нанесение разметки.
Всё это должно быть сделано до13 июня и демонтировано по завершении ЧМ-2018.
Подрядчика определят 3 мая.
Ранее по итогам торгов, объявленных администрацией Самары, был заключён контракт со строительной компанией на установку до середины июня системы городской навигации и демонтаж её после окончания Чемпионата мира по футболу. Цена вопроса 59,9 миллионов рублей.
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