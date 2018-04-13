Антикитерский механизм: самый таинственный артефакт древности

Нам кажется, будто компьютеры появились в жизни сравнительно недавно. На деле же, первые сложные системы были придуманы еще тысячелетия назад — и о том есть прямые археологические свидетельства. Одну из самых необычных и странных реликвий подняли с дна моря водолазы археологической группы. Обнаруженный ими затонувший корабль перевозил драгоценный груз с одного греческого острова на другой — в числе прочих на борту его был обнаружен самый загадочный механический артефакт древности: Антикитерский механизм.

Кто это создал?

Сегодня историки имеют все основания предположить, что корабль шел с острова Родос . Здесь во II веке до нашей эры жил знаменитый древнегреческий астроном, математик и философ Гиппарх Никейский. Скорее всего, автором загадочного антикерского механизма был именно он — хотя, возможно, необычный артефакт придумал и создал никому не известный самородок из греческой провинции.

Странные обломки

Хотя ценности были подняты с корабля еще в конце 1901 года, еще длительное время никто и понятия не имел о существовании механизма. Археологов интересовали более яркие предметы: с борта в музей перекочевали мраморные статуи, множество ювелирных изделий и другие артефакты. Только 17 мая 1902 года археолог Валериос Стаис понял, что попавшие к нему в руки обломки представляют собой части одного механизма.

Полвека забвения

Но прошло еще полвека, прежде чем ученые догадались об истинном предназначении механизма. Английский историк Дерек Джон де Солла Прайс провел подробные исследования останков артефакта и предположил, что этот механизм — античное вычислительное устройство. К тому времени датировка механизма была установлена точно: экспедиция Жака-Ива Кусто обнаружила на том же корабле монеты, согласно которым механизм был создан в 85 году до нашей эры. А теперь попробуйте представить удивление научного сообщества, осознавшего что люди пользовались механическим счислительным устройством за добрую сотню лет до начала Нашей Эры.

Работа Прайса

В 1959 году американский физик Роберт Прайс сделал рентген механизма и воссоздал его схему. Сложнейшая структура шестерней позволяла древним мореплавателям моделировать передвижения светил и даже вычислять лунные фазы. Реконструкция Прайса использовала дифференциальную передачу — ранее считалось, что она была изобретена только в XVI веке.

Британский ученый Майкл Райт, специалист Лондонского музея науки по механическим устройствам, провел новое исследование. Но только в 2002 году Райт смог воссоздать полную реконструкцию: оказалось, что Антикерский механизм позволяет моделировать не только перемещения Солнца и Луны, но и Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна.

Окончательный вердикт

В 2016 году ученые представили результаты своих многолетних исследований. На сохранившихся 82 фрагментах устройства удалось расшифровать 2000 букв, в том числе 500 слов. Все же описание, по мнению ученых, могло занимать 20 000 символов. В них рассказывалось о назначении устройства, в частности, об определении дат 42 астрономических явлений. Кроме того, в нем были заложены функции предсказания, в частности, определялся цвет и размер солнечного затмения, а из него и сила ветров на море (греки унаследовали это верование от вавилонян). Сам прибор был сделан на 35 параллели, вероятно, на острове Родос.