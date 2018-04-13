Создатель «Новичка» связал выздоровление Скрипалей с влажностью

Химик Вил Мирзаянов, которого называют одним из создателей отравляющего вещества «Новичок», в интервью «Коммерсанту» объяснил, как Сергей Скрипаль и его дочь Юлия смогли пережить покушение на их жизни.

По его словам, яд, которым хотели убить Скрипалей, обладает высокой гидроуязвимостью. В день отравления в английском Солсбери стоял туман, воздух был влажным. Таким образом, реакция вещества с водой, отметил Мирзаянов, началась когда желе с «Новичком» намазали на ручку двери. Применить яд в подобных условиях мог только «идиот, который ничего не знает о химических свойствах „Новичка“, считает химик.

Накануне ОЗХО опубликовала доклад о веществе, которым были отравлены Скрипали. Эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества.