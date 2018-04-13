Ещё
Пермский губернатор напишет диктант в педуниверситете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пермский губернатор напишет диктант в педуниверситете 

Новости Перми и Пермского края 38 минут назад
14 апреля в 13.00 все желающие проверят уровень своей грамотности, приняв участие в тотальном диктанте. Участником акции станет и губернатор Пермского края Максим Решетников. Он вместе с другими пермяками напишет его на площадке Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
Как сообщают организаторы, в этом году участникам предстоит написать текст российской писательницы Гузели Яхиной, автора романа «Зулейха открывает глаза», лауреата премии «Большая книга». Текст состоит из трёх частей: «Утро», «День» и «Вечер». Пермякам предстоит писать вторую часть — «День». Все три фрагмента войдут в новое, ещё не опубликованное произведение Гузели Яхиной под названием «Дети мои». На книжных полках роман появится только в мае текущего года. Тотальный диктант в Перми можно написать на 40 площадках во всех районах города. Зарегистрироваться и отследить полный список площадок Тотального диктанта в Перми можно на сайте totaldict.ru.
Новости Перми и Пермского края: последние новости
Прокуратура выяснила что тарифы на тепло в Пермском крае необоснованно завышены В Чернушинском районе на пожаре погиб 60-летний мужчина Перми оперативники и участковые Орджоникидзевского района разыскали пропавшего ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии67
В Балтийском море рухнул Ка-2930
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы39
РФ резко ответила на заявление США385
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН403
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:00
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии
Личный счет
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение