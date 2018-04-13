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Участник «Лидеров России» наберет молодую команду в правительство Прикамья
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Участник «Лидеров России» наберет молодую команду в правительство Прикамья 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Прикамья Максим Решетников заявил, что краевые власти поставили себе цель — на постоянной основе заниматься поиском талантливых молодых людей, нацеленных на развитие собственных знаний и компетенций. Тех, кто готов поучаствовать в процессах развития Пермского края, изменить жизнь к лучшему. «Мы определили 8 приоритетных направлений, которые развивают наш край, делают его сильнее и благополучнее. В частности, в него вошли градостроительство, урбанистика и архитектура; благоустройство и комфортная среда; земля, налоги; финансы, экономика; здравоохранение; образование; ЖКХ; дороги и транспорт. При этом список открыт, он будет пополняться, — отметил глава Прикамья. — Уже поставил задачу правительству — плотно работать с кадровым резервом при наборе сотрудников».
О самом проекте доложила руководитель проекта в Пермском крае, начальник отдела госслужбы администрации губернатора Пермского края, победительница всероссийского конкурса «Лидеры России» Анна Козицына.
«В молодежный резерв Пермского края можно попасть, став участником открытого конкурса. Это будет абсолютно объективный и прозрачный конкурс. А значит, у каждого жителя края в возрасте до 35 лет, имеющего высшее образование, появился реальный шанс попасть в кадровый резерв, получить работу управленца и построить карьеру», — пояснила Анна Козицына.
Как пояснила руководитель проекта «Молодежный резерв» в Пермском крае, конкурс пройдет в два этапа. Заочный этап стартовал сегодня и продлится до 3 мая. Подать заявку можно через сайт правительства и губернатора Пермского края permkrai.ru. На 10 мая запланировано подведение итогов заочного этапа, с 11 мая начнется очный этап, включающий проведение углублённой диагностики участников. В частности, с претендентами будет проведено интервью и деловая игра с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого правительства. Оператором конкурса выступает РАНХиГС, как разработчик уникальных технологий в области формирования кадровых резервов.
Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, подвести итоги предполагается до 18 июня 2018 года.
Фото: «ФедералПресс»/Алексей Колышкин
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