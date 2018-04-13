В Челябинской области хлебокомбинат оштрафовали за антисанитарию

Минэкологии оштрафовало хлебокомбинат Варненского района за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе региональной прокуратуры

В рамках совместной с Роспотребнадзором проверки выяснилось, что предприятие не обеспечило безопасные условия обезвреживания отходов из выгребных ям. Нечистоты из душевых, туалетов, столовой и макаронного цеха стекали на открытый грунт возле предприятия.

За несоблюдение требований законодательства об охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения прокурором района в отношении ООО «Варненский КХП» было возбуждено дело об административном правонарушении. Так как в процессе его рассмотрения организацию присоединили к объединению «Союзпищепром», то и штраф в 100 тыс. рублей выписали его руководству.

Напомним, в начале месяца из-за антисанитарии закрыли кулинарию в Еткульском районе.