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Оштрафовано челябинское предприятие хлебопродуктов
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Оштрафовано челябинское предприятие хлебопродуктов 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Прокуратура Варненского района провела проверку соблюдения требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отходами производства и потребления в процессе деятельности ООО «Варненский комбинат хлебопродуктов».
В ходе прокурорской проверки установлено, что предприятие не обеспечило безопасные условия и способы обезвреживания и размещения отходов (осадков) из выгребных ям: осуществляло слив указанных отходов на почву земельного участка, допустив переполнение приемника (выгреба). В выгреб, который находится на территории предприятия, стекаются жидкие бытовые отходы: канализационные воды из душевых, туалетов, столовой, стоки моечного отделения макаронного цеха. При переполнении приемника, жидкие бытовые отходы растекаются на прилегающую к выгребу территорию местности (на открытый грунт, почву), чем нарушаются требования законодательства об охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Прокурором в отношении ООО «Варненский КХП» возбуждено дело об административном правонарушении. В процессе рассмотрения дела ООО «Варненский КХП» было реорганизовано путем присоединения к ООО «Объединение „Союзпищепром“. Постановлением министерства экологии Челябинской области ООО „Союзпищепром“ признано виновным в совершении указанного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей. Штраф оплачен.
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