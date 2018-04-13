Оштрафовано челябинское предприятие хлебопродуктов

Прокуратура Варненского района провела проверку соблюдения требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отходами производства и потребления в процессе деятельности ООО «Варненский комбинат хлебопродуктов».

В ходе прокурорской проверки установлено, что предприятие не обеспечило безопасные условия и способы обезвреживания и размещения отходов (осадков) из выгребных ям: осуществляло слив указанных отходов на почву земельного участка, допустив переполнение приемника (выгреба). В выгреб, который находится на территории предприятия, стекаются жидкие бытовые отходы: канализационные воды из душевых, туалетов, столовой, стоки моечного отделения макаронного цеха. При переполнении приемника, жидкие бытовые отходы растекаются на прилегающую к выгребу территорию местности (на открытый грунт, почву), чем нарушаются требования законодательства об охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.