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Сергей Шнуров записал новый сингл на свое 45-летие
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Сергей Шнуров записал новый сингл на свое 45-летие 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в качестве подарка на свое 45-летие записал новый сингл под названием «Всякое», об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
"В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций. Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю", — написал Шнуров (авторская орфография и пунктуация сохранены).
По его словам, сингл получил название «Всякое», потому что это слово «очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно». «Если кому-то понравятся эти незатейливые песенки — буду рад, нет — не расстроюсь. Мне 45», — добавил музыкант.
Сергей Шнуров родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде. В январе 1997 года была создана группа «Ленинград». Сергей Шнуров выступил в качестве бас-гитариста, автора текстов и музыки, а впоследствии стал фронтменом коллектива. «Ленинград» обрел популярность благодаря своему необычному подходу к написанию песен: в текстах обычно присутствует русский мат и поднимаются бытовые темы.
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