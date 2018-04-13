Сергей Шнуров записал новый сингл на свое 45-летие

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в качестве подарка на свое 45-летие записал новый сингл под названием «Всякое», об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций. Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю", — написал Шнуров (авторская орфография и пунктуация сохранены).

По его словам, сингл получил название «Всякое», потому что это слово «очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно». «Если кому-то понравятся эти незатейливые песенки — буду рад, нет — не расстроюсь. Мне 45», — добавил музыкант.